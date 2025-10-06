संभल कल्कि महोत्सव में शिक्षा विभाग के कर्मचारी की मौत, अचानक जमीन पर गिरे, डॉक्टर ने बचाने के लिए दी सीपीआर
CMO ने मौत की वजह प्रारंभिक रिपोर्ट में सीवियर कार्डियक अरेस्ट बताया है. कर्मचारी संविदा पर जिला पुस्तकालय में तैनात था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
October 6, 2025
संभल : कल्कि महोत्सव में शिक्षा विभाग के एक संविदा कर्मचारी की मौत हो गई. कर्मचारी सतेंद्र पाठक की महोत्सव में ड्यूटी लगाई गई थी. अचानक सतेंद्र की तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गया. मौके पर मौजूद डॉक्टर ने फौरन सीपीआर दिया और सीएससी भेजा. जहां 15 मिनट चले इलाज के बाद सतेंद्र की मौत हो गई.
घटना जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान पर आयोजित महोत्सव स्थल पर हुई. कर्मचारी सत्येंद्र पाठक शिक्षा विभाग में संविदा पर जिला पुस्तकालय में तैनात थे. CMO ने मौत की वजह प्रारंभिक रिपोर्ट में सीवियर कार्डियक अरेस्ट बताया है.
बता दें कि 28 सितंबर 2011 को संभल जिला बना था. उसके बाद 2024 में पहली बार जिले का स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ था. सोमवार को कल्कि महोत्सव के रूप में जिले की स्थापना का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी सत्येंद्र पाठक (26) पुत्र नवल किशोर निवासी गांव गुमथल, थाना बनियाठेर जनपद संभल की भी ड्यूटी लगाई गई थी.
CMO डॉ. तरुण पाठक ने बताया कि संविदा कर्मचारी सतेंद्र पाठक कल्कि महोत्सव में कार्य कर रहे थे, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई. अस्पताल लाया गया. सीवियर कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है. अस्पताल में 15 मिनट तक उनका उपचार किया गया और ईसीजी भी कराई गई.
वहीं DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि संभल में इस बार 8 दिन तक चलने वाला कल्कि महोत्सव विकासोत्सव आयोजित किया जा रहा है. दिन में तीन कार्यक्रम विकास से जुड़े होंगे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
इस बार महोत्सव में कुल आठ दिन, आठ अलग-अलग कार्यक्रमों के साथ संभल की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा. आज के उद्घाटन समारोह में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संभल जिले और उत्तर प्रदेश में हुए विकास और लाभों पर प्रकाश डाला.
