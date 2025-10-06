ETV Bharat / state

संभल कल्कि महोत्सव में शिक्षा विभाग के कर्मचारी की मौत, अचानक जमीन पर गिरे, डॉक्टर ने बचाने के लिए दी सीपीआर

संभल : कल्कि महोत्सव में शिक्षा विभाग के एक संविदा कर्मचारी की मौत हो गई. कर्मचारी सतेंद्र पाठक की महोत्सव में ड्यूटी लगाई गई थी. अचानक सतेंद्र की तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गया. मौके पर मौजूद डॉक्टर ने फौरन सीपीआर दिया और सीएससी भेजा. जहां 15 मिनट चले इलाज के बाद सतेंद्र की मौत हो गई.

घटना जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान पर आयोजित महोत्सव स्थल पर हुई. कर्मचारी सत्येंद्र पाठक शिक्षा विभाग में संविदा पर जिला पुस्तकालय में तैनात थे. CMO ने मौत की वजह प्रारंभिक रिपोर्ट में सीवियर कार्डियक अरेस्ट बताया है.

बता दें कि 28 सितंबर 2011 को संभल जिला बना था. उसके बाद 2024 में पहली बार जिले का स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ था. सोमवार को कल्कि महोत्सव के रूप में जिले की स्थापना का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी सत्येंद्र पाठक (26) पुत्र नवल किशोर निवासी गांव गुमथल, थाना बनियाठेर जनपद संभल की भी ड्यूटी लगाई गई थी.