ग्रामीण सेवा शिविर का नजारा देख चौंके मंत्री दिलावर, लगाया एसडीएम को फोन...जानिए मामला

पंचायती राज मंत्री दिलावर बोराबास शिविर पहुंचे तो कर्मचारी नदारद मिले. मंत्री ने हाजिरी रजिस्टर में लगाया नोट.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 1:32 PM IST

कोटा: जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की बोराबास पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को अफरातफरी मच गई. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सुबह 10:15 बजे पहुंचे तो शिविर शुरू नहीं हुआ था. मंत्री को देखकर कर्मचारी शिविर की ओर दौड़े. मंत्री शिविर में पहुंचे तो वहां टैंट लगा था, लेकिन कुर्सियां खाली थी. मंत्री दिलावर के आने के बाद कर्मचारियों ने मंच के पीछे बैनर लगाना शुरू किया. इस पर मंत्री दिलावर ने नाराजगी जताई.

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिविर में बैठे और उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह को फोन लगाया. मंत्री ने पूछा कि शिविर का समय क्या है? एसडीएम से जवाब मिला-सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक. मंत्री ने कहा, अभी 10:15 बजे में बोराबास शिविर में पहुंचा हूं. यहां शिविर शुरू नहीं हुआ है. कोई अधिकारी भी नहीं है. इसके बाद मंत्री दिलावर ने उपस्थित कर्मचारियों से परिचय लिया. शिविर में 18 विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को रहना होता है, लेकिन 3-4 विभाग के कार्मिक मिले.

शिविर में मंत्री दिलावर को नदारद मिले कर्मचारी (ETV Bharat Kota)

मौके पर पहुंचे मंडाना के नायब तहसीलदार लेखराज स्वामी ने बताया कि हम समय से आ गए थे, लेकिन पंचायत कार्यालय में बैठे थे. मंत्री दिलावर ने पूछा कि शिविर कमरे में लगाने के निर्देश थे क्या? इस पर स्वामी बोले कि ग्रामीणों के आने का इंतजार कर रहे थे. मंत्री ने नायब तहसीलदार से हाजिरी रजिस्टर मांगा और उस पर नोट लगाया. मंत्री ने लिखा कि 10:27 बजे कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे, वो भी कमरे में बैठे थे. मंत्री ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर समय भी अंकित किया.

इस बीच सरपंच अर्जुन गुंजल, सहायक खंड विकास अधिकारी सत्येंद्र मीणा, ग्राम विकास अधिकारी सौरभ शर्मा भी शिविर में पहुंचे. इसके बाद शिविर 10:37 बजे औपचारिक रूप से शुरू हुआ. लगभग 1 घंटे मंत्री ने शिविर में जन समस्याएं सुनी और समाधान कराया.

