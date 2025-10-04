ETV Bharat / state

ग्रामीण सेवा शिविर का नजारा देख चौंके मंत्री दिलावर, लगाया एसडीएम को फोन...जानिए मामला

कोटा: जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की बोराबास पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर में शनिवार को अफरातफरी मच गई. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सुबह 10:15 बजे पहुंचे तो शिविर शुरू नहीं हुआ था. मंत्री को देखकर कर्मचारी शिविर की ओर दौड़े. मंत्री शिविर में पहुंचे तो वहां टैंट लगा था, लेकिन कुर्सियां खाली थी. मंत्री दिलावर के आने के बाद कर्मचारियों ने मंच के पीछे बैनर लगाना शुरू किया. इस पर मंत्री दिलावर ने नाराजगी जताई. पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शिविर में बैठे और उपखंड अधिकारी गजेंद्र सिंह को फोन लगाया. मंत्री ने पूछा कि शिविर का समय क्या है? एसडीएम से जवाब मिला-सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक. मंत्री ने कहा, अभी 10:15 बजे में बोराबास शिविर में पहुंचा हूं. यहां शिविर शुरू नहीं हुआ है. कोई अधिकारी भी नहीं है. इसके बाद मंत्री दिलावर ने उपस्थित कर्मचारियों से परिचय लिया. शिविर में 18 विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को रहना होता है, लेकिन 3-4 विभाग के कार्मिक मिले. शिविर में मंत्री दिलावर को नदारद मिले कर्मचारी (ETV Bharat Kota)

