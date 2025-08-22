रांची: दुर्दांत उग्रवादी और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कसने लगा है. ईडी ने दिनेश गोप के द्वारा खौफ के बल पर कमाई गई अकूत संपत्ति की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में ईडी ने दो दिन पूर्व दिनेश गोप को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने दी जानकारी

ईडी के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी रांची ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक गतिविधियों तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज मामले से संबंधित धन-शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है. गोप को वीसी (वर्चुअल कोर्ट/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

होगी पूछताछ

मिली जानकारी के अनुसार मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही ईडी दिनेश गोप को रिमांड पर लेगी. रिमांड पर दिनेश गोप से पूछताछ की जाएगी. वहीं कयास यह भी है कि ईडी अदालत से निर्देश प्राप्त कर दिनेश गोप से जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है.

किन-किन मामलों में जांच के दायरे में है दिनेश गोप की भूमिका

नवंबर 2016 में पीएलएफआई सुप्रीमो के लेवी के पैसों को नोटबंदी के बाद बैंक में जमा कराया जा रहा था, तब पुलिस ने उससे सम्बंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में बाद में एनआईए ने बेड़ो थाने में दर्ज केस को टेकओवर किया था. जांच के दौरान यह बात सामने आयी थी कि दिनेश गोप ने अपने करीबी सुमंत कुमार के जरिए शेल कंपनियों में निवेश किया था. इन शेल कंपनियों में दिनेश गोप की दोनों पत्नियां भी निदेशक थीं. शेल कंपनियों के जरिए लेवी के पैसों के निवेश के पहलुओं पर अब ईडी जांच कर रही है. इसी मामले में दिनेश गोप की दोनों पत्नियां भी गिरफ्तार कर जेल भेजी गई थीं.

बैंकिंग चैनल के जरिए शेल कंपनियों में किया था निवेश

25 लाख के इनामी दिनेश गोप को एनआईए की टीम ने 25 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. दिनेश गोप ने टेरर फंडिंग के जरिए अकूत संपत्ति कमाने का आरोप है. झारखंड के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा समेत कई जिलों में पीएलएफआई का प्रभाव रहा था. इन इलाकों में कारोबारियों, ठेकेदारों से वसूली कर दिनेश गोप ने अकूत कमाई की थी.

नोटबंदी के बाद 10 नवंबर 2016 को पेट्रोल पंप संचालक को पैसे देकर दिनेश गोप ने इसे खातों में जमा कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब पैसे बरामद कर लिए गए थे. बाद में एनआईए ने 19 जनवरी 2019 से जब इस केस की जांच शुरू की तब पाया कि लेवी के पैसों से दिनेश गोप ने काफी अचल संपत्ति खरीदी है. वहीं शेल कंपनियों के जरिए निवेश भी कराया है.

लेवी की राशि को कई जगह ट्रांसफर किए जाने के साक्ष्य मिले थे

इस केस में एनआईए ने दिनेश गोप की दोनों पत्नियों, उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. इस केस में 9 जनवरी 2017 को चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट की थी. बाद में एनआईए ने इस केस में दिनेश गोप समेत 11 आरोपियों के खिलाफ 23 जुलाई 2022 को चार्जशीट दायर की थी. इसमें पांच लोगों के साथ तीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया था.

जांच के बाद एनआईए ने 14 बैंक खातों में जमा राशि, दो कार और अचल संपत्तियों को यूएपीए के तहत जब्त किया था. गोप ने मेसर्स पलक इंटरप्राइजेज, शिव शक्ति आदि, मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भाव्या इंजीकॉन जैसी कंपनियों में निवेश किया था. इन कंपनियों में उग्रवादियों के परिवार के सदस्यों को ही निदेशक बनाया गया था. लेवी की राशि को हवाला कारोबारियों की मदद से भी कई जगह ट्रांसफर किए जाने के साक्ष्य एनआईए को मिले थे.

