आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की प्रति पेश करे ईडी: हाईकोर्ट

कोर्ट में वकील की तरफ से कहा गया था कि अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरूरी अनुमति नहीं ली थी.

केजरीवाल और सिसोदिया ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को दी है चुनौती
केजरीवाल और सिसोदिया ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को दी है चुनौती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 10:09 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 10:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले की आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति की प्रति कोर्ट में दाखिल करे. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन और सिसोदिया की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरूरी अनुमति नहीं ली थी. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है.

याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए. बता दें कि, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी थी. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

वहीं ईडी ने 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून, 2024 को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून, 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ईडी ने 10 मई 2024 को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की था, जिसमें बीआरएस नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया है.

