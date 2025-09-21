ETV Bharat / state

ED की शिमला के नालदेहरा में रेड, लाखों का कैश सहित 80 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला के समीप बड़े रीतन स्थल नालदेहरा में ईडी की रेड में भारी कैश व बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं. ये बैंक दस्तावेज 80 करोड़ मूल्य के बताए गए हैं. ईडी ने इस संदर्भ में जानकारी दी है. ईडी शिमला ने ये एक्शन फेमा के तहत लिया है.

मामले में मानविंदर सिंह,उनकी पत्नी सागरी सिंह और दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप की संबंधित संस्थाओं के हिमाचल और दिल्ली स्थित 6 परिसरों में लगातार 2 दिनों तक एक्शन हुआ. इसमें 19 व 20 सितंबर को सघन तलाशी हुई. तलाशी अभियान के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, इंडियन करंसी में लगभग 50 लाख रुपए कैश मिला है. इसमें बंद हो चुके 500 रुपए के नोट भी हैं. इसके अलावा विदेशी मुद्रा, अघोषित वित्तीय हितों व संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं. साथ ही मानविंदर सिंह के नाम पर सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में चलन में बैंक खाते विदेशी बैंक खाते पासबुक सहित जब्त किए गए हैं. इनका मूल्य 80 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है.