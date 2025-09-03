भिलाई\दुर्ग\रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ED प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) का छापा पड़ा है. जानकारी है कि भिलाई दुर्ग रायपुर, बिलासपुर सहित कई जगहों पर एक साथ ईडी की रेड जारी है. कृषि कारोबार से जुड़े व्यापारियों के घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया है.

भिलाई में ईडी का छापा: दुर्ग भिलाई में भी ईडी की टीम पहुंची है. भिलाई तीन में कृषि कारोबार से जुड़े कारोबारी के घर पर ईडी पहुंची है. 6 से ज्यादा अधिकारी सुबह सुबह भिलाई पहुंचे. अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं.

रायपुर में ईडी: प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है. जिसमें तीन कृषि कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी गई है. जिसमें शंकर नगर चौपाटी के पास दूसरा महावीर नगर और तीसरा अमलीडीह के विस्टा कॉलोनी में रेड की कार्रवाई कर रही है.

सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा: ईडी की टीम के साथ काफी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे हुए हैं. सुबह से ही अधिकारी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं.

जानकारी मिली है कि विक्रेताओं, ठेकेदारों और कथित बिचौलियों के कम से कम 18 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोप है कि छत्तीसगढ़ के बीज निगम के माध्यम से डीएमएफ निधि की राशि का दुरुपयोग किया गया है.