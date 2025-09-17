ETV Bharat / state

बीकानेर में 6 जगह ED की कार्रवाई, फिलिस्तीन से जुड़ा है कनेक्शन

September 17, 2025

बीकानेर: शहर में बुधवार सुबह अलग-अलग ठिकानों पर ED की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है. ईडी की टीम ने सुबह स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर छापे मारे. ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है. बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, वे फिलिस्तीन समर्थक हैं. एसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि ईडी की टीमों ने बीकानेर के फड़बाजार धोनीतलाई, सुभाषपुरा, मुक्ताप्रसाद क्षेत्र में कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि ई़डी की टीम ने छापे की कार्रवाई के लिए पुलिस बल मांगा था, उनकी मांग के अनुरूप स्थानीय थाना पुलिस की फोर्स उपलब्ध कराई गई है. नहीं चल पाया पता : शहर में अलसुबह शुरू हुई ईडी की कार्रवाई को गुप्त रखा गया है. अभी तक इस कार्रवाई के संबंध में कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई कांग्रेस से जुड़े पूर्व पार्षद, पानी के कैंपर कारोबारी और एक अन्य व्यक्ति पर हुई है. तीसरे व्यक्ति के बारे में सामने आया है कि वह कुछ समय के लिए विदेश में रहा है, इसके बाद वह वापस बीकानेर आ गया था.

