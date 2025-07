ETV Bharat / state

BIG BREAKING: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, भिलाई स्थित निवास में पहुंची ED - ED RAID AT BHUPESH BAGHEL HOUSE

भूपेश बघेल के घर ईडी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 18, 2025 at 7:10 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 7:22 AM IST 4 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ से इस समय बड़ी खबर आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा है. भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास में ईडी की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची है. सुबह 6 बजे बघेल के निवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे. उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है. शराब घोटाला में हो सकती है जांच: आज ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी है. हल्ला है कि आबकारी घोटाला मामले में ईडी जांच के लिए पहुंची है. भूपेश बघेल के घर के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ (ETV Bharat Chhattisgarh) भूपेश बघेल कार्यालय ने एक्स पर किया पोस्ट: ईडी रेड पर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा." ED आ गई. आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है. अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था. भिलाई निवास में “साहेब” ने ED भेज दी है."

