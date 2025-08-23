जोधपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार और शनिवार को देशभर में अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. ईडी ने इस दौरान जोधपुर, गंगटोक, चित्रदुर्गा, हुबली, मुंबई और गोवा सहित कुल 31 ठिकानों पर छापे मारे. इस दो दिनी ऑपरेशन को लेकर ईडी ने आधिकारिक जानकारी शनिवार को X पर साझा की.

मुंबई-गोवा के बड़े कैसिनो पर छापेमारी: अभियान के दौरान ईडी ने खासतौर पर गोवा और मुंबई के प्रमुख कैसिनो को निशाने पर लिया. इनमें पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो शामिल रहे. यहां से ईडी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य कब्जे में लिए. इसके साथ ही गोवा के प्रमुख कैसिनो कारोबारी और बाड़मेर मूल निवासी के जोधपुर स्थित आवास और संपत्तियों की भी गहन तलाशी ली गई.

जोधपुर में ईडी की टीमों का ऑपरेशन: जोधपुर में शुक्रवार को सुबह से देर रात तक ईडी की तीन टीमों ने एक साथ तलाशी अभियान चलाया. भगत की कोठी विस्तार योजना स्थित आलीशान बंगले, शास्त्री नगर स्थित आवास और एक वाणिज्यिक स्थल पर दबिश दी गई. टीमों ने तलाशी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए और विभिन्न लेन-देन से जुड़े कागजात खंगाले. कार्रवाई के चलते शहरभर में दिनभर हलचल रही.

करोड़ों की नकदी और गहने बरामद: तलाशी के दौरान ईडी ने अवैध संपत्ति का बड़ा जखीरा बरामद किया. कार्रवाई में लगभग 12 करोड़ रुपये नकद जब्त हुए, जिनमें 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल रही. इसके अलावा 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, करीब 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन और लेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और चार लग्जरी वाहन भी कब्जे में लिए गए.

विधायक के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी: इस अभियान में ईडी ने चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगटोक, सिक्किम के समक्ष पेश किया गया और फिर बैंगलोर की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया. ईडी का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.