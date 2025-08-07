लखनऊ: निलंबित IAS अधिकारी और लखनऊ के पूर्व डीएम अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. गुरुवार की सुबह-सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके लखनऊ स्थित आवास सहित मेरठ और नोएडा के ठिकानों पर रेड (Raid) डाली. निकांत जैन पर रिश्वतखोरी और बैंक से 4 करोड़ की धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं.

निकांत जैन को 20 मार्च को उत्तर प्रदेश एसटीएफ (UP STF) ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उन पर आरोप है कि वह IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के नाम पर इन्वेस्टर से काम करवाने के एवज में पैसा लेते थे. इस मामले में उन पर गोमती नगर थाने में केस दर्ज है.

पुलिस की ओर से 16 पन्ने की दाखिल की गई चार्जशीट में इन आरोपों का उल्लेख किया गया है. हालांकि कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरी FIR के चलते उसे जेल से रिहा नहीं किया गया.

लखनऊ के विशाल खंड निवासी निकांत जैन, उसके भाई सुकांत जैन और भाभी वैशाली जैन के खिलाफ इंडियन बैंक की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दायर किया गया था. बैंक प्रबंधक आशीष जिंदल की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में जैन परिवार पर 4 करोड़ के लोन धोखाधड़ी का आरोप है.

निकांत और उनके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. निकान्त जैन पर पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज हैं. अब ED की Raid से उनके खिलाफ चल रही जांच में और तेजी आएगी. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि लोन और रिश्वत के मामले में कौन-कौन से लोग शामिल हैं.

