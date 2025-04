ETV Bharat / state

इंदौर-भोपाल समेत कई शहरों में ED की बड़ी कार्रवाई, शराब कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर लगातार रेड - ED RAID IN INDORE BHOPAL

इंदौर के तुलसी नगर में ईडी की रेड ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 29, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 7:57 AM IST 2 Min Read

इंदौर/भोपाल/मंदसौर : आबकारी विभाग में हुए घोटाले को लेकर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मंदसौर सहित कई शहरों में ईडी ने छापेमारी की है. यहां शराब कारोबारियों के ठिकानों पर रेड कर मामले से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं. इंदौर में सोमवार को ईडी की 10 से 12 लोगों की टीम सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंचीं और यहां के जानेमाने शराब कारोबारी से पूछताछ की. ईडी ने कार्रवाई के दौरान मौके से विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए हैं. इंदौर में शराब कारोबारियों व रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर छापा (Etv Bharat) गौरतलब है कि शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार जांच पड़ताल कर रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं.

रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर पर भी रेड ईडी की टीम ने इंदौर के तुलसी नगर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र चौकसे के घर पर भी रेड डाली है. सोमवार देर शाम तक यहां कार्रवाई जारी है. तुलसी नगर में इस दौरान सीआरपीएफ की महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहीं. वहीं स्थानीय प्रशासन को ईडी की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी. इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मंदसौर और जबलपुर में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना है. ईडी द्वारा जल्द ही इसकी जानकारी साझा की जाएगी. मंदसौर के पूर्व शराब ठेकेदार के घर भी ईडी का छापा (Etv Bharat) क्या है 71 करोड़ का शराब घोटाला? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला शराब ठेकेदारों से जुड़ा है, जो कम राशि के चालान बनाकर जमा करते थे. शराब ठेकेदारों पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान चालान भरने में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. इस दौरान सरकार को 49 करोड़ से ज्यादा की हानि पहुंचाने की कोशिश की गई. बाद में ईडी को जांच में अंदेशा हुआ कि शराब ठेकेदारों ने कम राशि के चालान बनाकर लगभग 71 करोड़ का घोटाला किया है. शब्दों के हेर फेर से घोटाला ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि चालान जमा करते वक्त राशि जमा करने के बाद पर्ची में राशि वाली जगह (शब्दों में) को खाली छोड़ देते थे. बाद में खाली स्थान में लाख या हजार रु में बढ़ी हुई राशि लिखकर इसकी फर्जी प्रतियां आबकारी कार्यालय में जमा की जाती थीं. ईडी ने फिलहाल इस कार्रवाई को काफी गोपनीय रखा है, हालांकि, जल्द इसे लेकर प्रेस ब्रीफिंग हो सकती है. यह भी पढ़ें - भोपाल में ED दफ्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल, जीतू पटवारी ने बताई आगे की रणनीति

Last Updated : April 29, 2025 at 7:57 AM IST