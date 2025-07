ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड, दुर्ग में होटल व्यवसायी के घर छापेमारी - ED RAID IN CHHATTISGARH

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 15, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:40 AM IST 2 Min Read

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के एक बड़े कारोबारी के घर ईडी की टीम पहुंची है. ईडी की रेड दुर्ग जिले में पड़ी है. दीपक नगर दुर्ग में छत्तीसगढ़ के एक बड़े कारोबारी, होटल व्यवसायी और सागर होटल के मालिक विजय अग्रवाल के बंगले पर ईडी छापे की कार्रवाई जारी है. दुर्ग में होटल व्यवसायी के घर ईडी: सूत्रों के अनुसार, सुबह-सुबह 6:00 बजे दो गाड़ियों में सवार होकर ईडी के अधिकारी होटल व्यवसायी के घर पहुंचे.उन्होंने पहले गेट पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड से परिचय पत्र दिखाकर दरवाजा खुलवाया, फिर घर के अंदर प्रवेश कर पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया. दुर्ग में सागर होटल के मालिक के घर ईडी (ETV Bharat Chhattisgarh)

