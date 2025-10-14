ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर ED को दलील रखने का मिला अंतिम मौका

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दलीलें रखने के लिए अंतिम अवसर दिया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में करने का आदेश दिया है. दरअसल, मंगलवार को ईडी की ओर से कहा गया कि एएसजी एसवी राजू आज उपलब्ध नहीं हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में व्यस्त हैं. तब कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें अगली सुनवाई की तिथि पर करें. इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा.

इससे पहले 7 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि पूछा था कि क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.

प्रचार के लिए दी गई थी जमानत: इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उन्हें सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट को ईडी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है.