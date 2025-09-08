ETV Bharat / state

ईडी ने बिल्डर अनिल मिठास की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, निवेशकों और घरीदारों का पैसा हड़पने का मामला

लखनऊः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कारोबारी अनिल मिठास की 100.06 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. अनिल मिठास उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) की अरण्य परियोजना में कंपनी के मुख्य प्रमोटर है. यह संपत्ति पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ दर्ज मामले में जब्त की गई है. यह मामला नोएडा सेक्टर 119 में स्थित विकसित की जा रहे प्रोजेक्ट उन्नति द अरण्य के लिए घर खरीदारों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के हेर-फेर से संबंधित है. जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो पाई और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ. इस मामले में लगभग 126 करोड़ रुपये की कुर्की की गई है. यह जानकारी ईडी ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर दी है.

प्रेस नोट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस द्वारा 10 विभिन्न एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. जिसमें यूएफएचएल अनिल मिठास, मधु मिठास और कंपनी के एंड सीट्स अधिकारियों पर धोखाधड़ी और हेरा फेरी का आरोप लगाया था. ईडी कि अब तक की जांच में पाया है कि प्रमोटर अनिल मिठास ने करीब 126.30 करोड़ रुपए की हेरा-फेरी की है. यह रकम 2011 से 2019 के बीच निवेशकों और घर खरीदारों से जुटाए गई थी. मनी लॉड्रिंग के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिबेंचर लोन, एडवांस्ड और सिक्योरिटी डिपाजिट जैसे जटिल वित्तीय साधनों में प्रयोग किया गया था.