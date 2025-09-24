ETV Bharat / state

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ईडीसी समितियों ने लौटाए चेक, भेदभाव का लगाया आरोप, जानिए पूरा मामला

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ईडीसी समितियों ने लौटाए चेक ( ETV Bharat )

Published : September 24, 2025 at 2:48 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 4:23 PM IST

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने हाल ही में ईको डेवलपमेंट कमेटियों (ईडीसी) को 90 लाख से अधिक की धनराशि वितरित की थी. राशि का उद्देश्य गांवों में वन्यजीवों से होने वाली क्षति की भरपाई और विकास कार्यों को बढ़ावा देना था, लेकिन अब इस वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बुधवार 24 सितंबर को पांच गांवों के ईडीसी अध्यक्ष अपने-अपने चेक वापस करने पार्क प्रशासन पहुंचे और आरोप लगाया कि धनराशि के बंटवारे में भारी भेदभाव हुआ है. ईडीसी अध्यक्ष ओमप्रकाश गौड़ ने कहा कि उनके क्षेत्र को जंगली जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बावजूद इसके उन्हें मात्र 1.48 लाख रुपये का चेक दिया गया. वहीं कुछ समितियों जो नगर पालिका क्षेत्र में आती हैं और जिन पर वन्यजीव क्षति का दबाव अपेक्षाकृत कम है, उन्हें लाखों रुपये की राशि दी गई है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ईडीसी समितियों ने लौटाए चेक (ETV Bharat) उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चोरपानी क्षेत्र की ईडीसी जो अब नगर पालिका क्षेत्र में आ चुकी है, उसे 11 लाख 6 हजार रुपये दिए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह क्षेत्र अब नगर पालिका सीमा में आ चुका है, तो वहां की समिति को इतनी बड़ी राशि क्यों दी गई.

