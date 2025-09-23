ETV Bharat / state

AAP नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, ईडी की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.

यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग के एक मामले में दिए गए फैसले के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि AAP नेता के करीबी सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन उनके "बेनामी धारक" थे और उन्होंने 2016 की आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस) के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा की भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये "नकद" जमा किए थे.

ED ने आरोप लगाया कि बेनामी संपत्ति (आईडीएस) के तहत, अंकुश जैन और वैभव जैन ने अकिंचन डेवलपर्स, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स जैसी कंपनियों के खातों में 2011 और 2016 के बीच प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की आय या संपत्ति पर लाभकारी स्वामित्व का दावा किया. ED ने कहा कि ये संस्थाएँ सत्येंद्र कुमार जैन के "लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण" में थीं।

AAP के 60 वर्षीय नेता सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं.

ED का आरोप-मंत्री रहते हुए जैन ने बनाई आय से अधिक संपत्ति

ईडी ने कहा कि उसने यह जानकारी सीबीआई के साथ साझा की है, जिसने दिसंबर 2018 में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के एक मामले में आरोपपत्र दायर किया था. सीबीआई ने मामले की आगे जांच की और बाद में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें 14 फ़रवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्येंद्र जैन द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का "विस्तार" किया गया.