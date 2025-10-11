ETV Bharat / state

ED ने हिमाचल असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई गिरफ्तारी

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया.

ED ने हिमाचल असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को किया अरेस्ट
ED ने हिमाचल असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को किया अरेस्ट (FILE)
author img

By PTI

Published : October 11, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर (Himachal assistant drug controller) निशांत सरीन को उनके खिलाफ दर्ज कथित भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में धन शोधन निरोधक (anti-money laundering) कानून के तहत गिरफ्तार किया है.

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमन निदेशालय (Directorate of Health and Safety Regulation) में तैनात निशांत सरीन को 9 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसी ईडी ने एक बयान में कहा कि शिमला स्थित एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.

ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि सरीन ने हिमाचल प्रदेश सरकार में औषधि निरीक्षक और बाद में एडीसी के रूप में कार्य करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित दवा कंपनियों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से व्यक्तिगत लाभ/रिश्वत प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया.

इसमें कहा गया है कि अधिकारी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अनुसूचित अपराधों से अवैध आय अर्जित की और उसका उपयोग विलासितापूर्ण जीवन जीने और अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने में किया. धन शोधन का यह मामला हिमाचल प्रदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दो प्राथमिकियों और अधिकारी तथा उनकी कथित सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ हरियाणा पुलिस की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है.

गौरतलब है कि स्टेट विजिलेंस पूर्व में एक बार एडीसी निशांत सरीन को गिरफ्तार भी कर चुकी है. इसके साथ ही उनके और सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है. जमानत पर रिहा होने के बाद निशांत सरीन को सितंबर 2024 में धर्मशाला में सहायक दवा नियंत्रक के पद पर तैनात किया गया. वहीं, अब मामले में निशांत सरीन के पारिवारिक सदस्यों और दवा कंपनियों के बीच परस्पर जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: रेप केस में गिरफ्तार राजीव बिंदल के भाई की बढ़ी मुश्किलें, महिला आयोग ने मांगी एसपी से रिपोर्ट, BJP को दी ये नसीहत

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL ASSISTANT DRUG CONTROLLERED ARRESTS ADC NISHANT SAREENWHO IS NISHANT SAREENASSISTANT DRUG CONTROLLER ARRESTEDED ARRESTS HIMACHAL ADC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BPL सूची से नाम कटते ही अमान्य होगा ये प्रमाण पत्र, नए सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ये निर्देश

इस नेता को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी कांग्रेस, फिर क्या हुआ?

दो करोड़ से अधिक सेब की पेटियां पहुंची मंडी, MIS से 80 मीट्रिक टन एप्पल की खरीद

एक राक्षसी जो बन गई देवी और राज परिवार की दादी, इनके बिना शुरू नहीं होता कुल्लू दशहरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.