ED ने हिमाचल असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई गिरफ्तारी
ईडी ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया.
By PTI
Published : October 11, 2025 at 2:47 PM IST
शिमला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर (Himachal assistant drug controller) निशांत सरीन को उनके खिलाफ दर्ज कथित भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में धन शोधन निरोधक (anti-money laundering) कानून के तहत गिरफ्तार किया है.
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विनियमन निदेशालय (Directorate of Health and Safety Regulation) में तैनात निशांत सरीन को 9 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था. जांच एजेंसी ईडी ने एक बयान में कहा कि शिमला स्थित एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
ईडी ने आरोप लगाया कि जांच में पाया गया कि सरीन ने हिमाचल प्रदेश सरकार में औषधि निरीक्षक और बाद में एडीसी के रूप में कार्य करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित दवा कंपनियों से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों से व्यक्तिगत लाभ/रिश्वत प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया.
इसमें कहा गया है कि अधिकारी ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अनुसूचित अपराधों से अवैध आय अर्जित की और उसका उपयोग विलासितापूर्ण जीवन जीने और अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने में किया. धन शोधन का यह मामला हिमाचल प्रदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दो प्राथमिकियों और अधिकारी तथा उनकी कथित सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ हरियाणा पुलिस की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है.
गौरतलब है कि स्टेट विजिलेंस पूर्व में एक बार एडीसी निशांत सरीन को गिरफ्तार भी कर चुकी है. इसके साथ ही उनके और सहयोगी कोमल खन्ना के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है. जमानत पर रिहा होने के बाद निशांत सरीन को सितंबर 2024 में धर्मशाला में सहायक दवा नियंत्रक के पद पर तैनात किया गया. वहीं, अब मामले में निशांत सरीन के पारिवारिक सदस्यों और दवा कंपनियों के बीच परस्पर जुड़े वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.
