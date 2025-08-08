दुर्ग : दुर्ग जिले में ईडी ने सहेली ज्वेलर्स और मोक्षित कॉर्पोरेशन के दफ्तर में दबिश दी.इस दौरान ईडी ने पुराने मामलों में सहेली ज्वेलर्स और मोक्षित कॉरपोरेशन को समन थमाया है.आपको बता दें कि सहेली ज्वेलर्स पर जहां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं.वहीं दूसरी तरफ मोक्षित कॉरपोरेशन पर मेडिकल एक्यूपमेंट सप्लाई में धांधली करने का आरोप है.

मोक्षित कॉरपोरेशन पर ईओडब्ल्यू और एसीबी में एफआईआर : ईओडब्ल्यू एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर के अधिकारियों और संचनालय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आपराधिक षडयंत्र किया है. जिसके तहत पूल टेंडरिंग कर स्वास्थ्य विभाग में उपयोग होने वाले रीजेंट और मशीन के बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर बेचकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है.

मोक्षित कॉरपोरेशन गंजपारा दुर्ग, CB कॉरपोरेशन जीई रोड दुर्ग, रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेयर सिस्टम HSIIDC पंचकूला हरियाणा और श्री शारदा इंडस्ट्रीज ग्राम तर्रा तहसील धरसीवां रायपुर के साथ आपराधिक षडयंत्र किया गया है. इस संबंध में ईओडब्ल्यू और एसीबी में धारा 409 120 भी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

जेल में मोक्षित कॉरपोरेशन के घोटालेबाज :छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) में 660 करोड़ रुपए के रीएजेंट तथा उपकरण घोटाले में मोक्षित कॉरपोरेशन का नाम सामने आया है. इस मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा समेत दवा कॉर्पोरेशन के 6 अधिकारी जेल में हैं

समन थमाकर वापस लौटी ईडी : ईडी की टीम ने सहेली ज्वेलर्स के संचालक और उनके परिवार से पूछताछ की और फिर टीम रवाना हो गई.वहीं मोक्षित कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने समन थमाया है.

आपको बता दें कि इससे पहले भी सहेली ज्वेलर्स का नाम कई विवादों में सामने आ चुका है. जिसमें महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, बिना जीएसटी चुकाए करोड़ों रुपये का सोना खरीदने और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. ईडी की कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

