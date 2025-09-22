ETV Bharat / state

ED ने की थी ताबड़तोड़ छापेमारी, अब दी ये बड़ी जानकारी

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर शहर में बीते बुधवार को अलग-अलग ठिकानों पर ED की टीमों की ओर से की गई छापेमारी को लेकर सोमवार को ईडी ने जानकारी दी है. ईडी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया गया कि अवैध धर्मांतरण, हथियारों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित मामले में पीएमएलए 2002 के तहत कार्रवाई की गई थी.

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बीकानेर में मोहम्मद सादिक खान और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित 4 स्थानों पर 17 सितंबर को तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए.

एक साथ 6 ठिकानों पर करवाई : पिछले बुधवार को ईडी की टीम ने बीकानेर में मोहम्मद सादिक के धोबी तलाई स्थित मकान के साथ ही पूर्व पार्षद जावेद के सुभाषपुरा स्थित घर के अलावा फड़बाजार में बंटी और मुक्ता प्रसाद क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की थी. छापेमारी शुरू करने के बाद ईडी ने स्थानीय पुलिस बल को इसकी सूचना दी थी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर वहां तैनात की गई. हालांकि, ईडी की टीम ने सीआरपीएफ के हथियारबंद जवानों के साथ पूर्ण सुरक्षा के साथ छापेमारी की कार्रवाई की थी और छापे के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था.