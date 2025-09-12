ETV Bharat / state

विकास के लिए लोगों के मन में भयमुक्त बस्तर का विश्वास जगाना जरुरी- अर्थशास्त्री

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपन गुप्ता ने कहा कि, देखिए पुनर्वास एक बड़ी प्रक्रिया है. जो लोग यहां से चले गए हैं जिनका रोजगार वहां पर है वह लौटकर नहीं आएंगे, जब तक उन्हें वह विश्वास ना हो जाए कि वहां जाने के बाद वह पूरी तरह सुरक्षित हैं. तब तक जख्म मिले हुए जो लोग हैं वह लौट के नहीं आएंगे. एक बार विश्वास कायम करना पड़ेगा. वह आएंगे जाएंगे यह एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा. सरकार अपने ओर से अगर मोटिवेशन का काम करती है तो निश्चित तौर पर लोग लौटेंगे.

वहीं दूसरे क्रम में लोगों ने बहुत दिनों तक शिक्षा को उपेक्षित माना है. अब शिक्षा की ओर जाएंगे, स्वास्थ्य की ओर जाएंगे इसी स्टैंड में काम करना शुरू किया है. चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुआ. भय मुक्त बस्तर हो जाने से शिक्षकों की नियुक्ति ठेकेदारों के काम करने को संबल मिलेगा. 31 मार्च 2026 जो टास्क रखा गया है मुझे लगता है उसके बाद एक वित्तीय वर्ष की आवश्यकता और होगी. उसके बाद एक चलती हुई अधोसंरचना बस्तर में दिखने लगेगी. कुछ ऐसी सड़कें अभी भी हैं जहां पर नक्सलियों की गतिविधियों की कई बातें हैं, जैसे सड़कों के नीचे कई जगहों पर बम रखा हुआ है जो हमें पता नहीं चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है.

अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता ने कहा कि सिर्फ बंदूक के बदौलत बदलाव नहीं हो रहा है. अगर प्रशासन किसी चीज को ठान ले तो ज्यादा समय नहीं लगता. इस बार शासन और प्रशासन दोनों लोगों ने ठान लिया है नक्सली का उन्मूलन हो सकता है. अब बात उठती है कि नक्सलियों के उन्मूलन के बाद विकास का मामला. नक्सलियों ने पहले जो क्षति पहुंचाई है उन संरचना को हम कितने समय तक विकसित कर सकते हैं. सबसे पहले बात यह होगी कि नक्सलियों के चले जाने से जो भयमुक्त वातावरण बनेगा. वह समाज के स्वयं के विकास का सांस्कृतिक उत्थान का भाग रहेगा.

छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या 31 मार्च 2026 तक खत्म करने का टास्क लिया गया है. ऐसे में बंदूक के बदौलत इस टास्क को तो पूरा किया जा सकता है जो सुरक्षा एजेंसियां कर रही है. लेकिन बस्तर में बदलाव के लिए क्या होना, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कॉलेज आप छत्तीसगढ़ के हेड तपेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत की. उन्होंने कहा कि गांव तक विकास और विकास की निरंतरता ही नक्सल का पूर्ण सफाया करेगी . सुनिए और पढ़िए पूरा इंटरव्यू

तपेश गुप्ता ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि, वह बूढ़ा मां-बाप उस गांव में क्यों जाएगा जहां उसका जवान बेटा मर गया है. जब तक ऐसी परिस्थितियों को बदला नहीं जाएगा तब तक लोगों के लौटने वाली बात थोड़ी सी अलग है. क्योंकि रायपुर में बैठकर बात करना और फील्ड में जाकर की चीजों पर काम करना दोनों अलग-अलग है. यह बहुत कठिन सवाल है क्योंकि जहां किसी की बेटी बहू की इज्जत लूटी गई है वहां पर ऐसी अधोसंरचना को विकसित करना जहां भरोसा बहुत बड़ी बात हो, आसान नहीं है. नक्सल उन्मूलन के बाद जो विश्वास पैदा होगा वही विश्वास लोगों के नए जीवन और नए आधार का विश्वास को पैदा करेगा. जो नक्सली समाज के मुख्य धारा से भटके थे उनका मुख्य धारा में लाना क्योंकि वह आत्मसमर्पण कर रहे हैं यह बड़ी बात है. जिस विचारधारा के तहत उन्होंने बंदूक उठाई थी उस विचारधारा को बदलना एक बड़ी बात है. लेकिन धीरे-धीरे यह सारी चीज हो रही हैं और यही भरोसा लोगों के मन में है. कृषि उत्पादकता, वन उपज की आवश्यकता, आवागमन की व्यवस्था विकसित होने पर निश्चित तौर पर चीज बड़ी होगी जब क्षेत्र समाज भय मुक्त होगा.

इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा क्या एक सरकार इसे पूरा कर ले जाएगी?

जवाब: सरकार के अधीन ही सेना को कम करना है. सेना सरकार के अधीन ही काम कर रही है. नक्सलियों को अनैतिक कार्य करने से रोका गया है. यह भी सरकार की एक पहल है. पहले हिंसा होती थी लेकिन रोकने के प्रयासों में उतनी सफलता नहीं मिलती थी. यह सब धीरे-धीरे हो रहा है.

केंद्र सरकार के काम का श्रेय राज्य सरकार क्यों ले रही है जो राज्य सरकार को देना है उसमें स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं?

जवाब: देखिए जहां तक भर्ती बहाली का मामला है उसमें बहुत सारी चीज बदल रही हैं. कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया भी बदल रही है. मन में लोगों के शुद्धता नहीं है. हमको राष्ट्रीय भावना से देखना होगा. कई सरकार आई हैं लेकिन नक्सलवाद कब से है. 1977 से मैंने नक्सल को पनपते हुए देखा है. लगभग 50 साल नक्सल को हिंसक रूप में चलते हुए मैंने देखा है. अपने पास उस समय कम्यूनिकेशन और संचार के साधन नहीं थे. अब चीज बदल रही हैं. लोगों के वीडियो आने लगे, कमेंट आने लगे, संदेश आने लगे. 50 सालों बाद अगर चीज बदल रही हैं तो उसमें कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए. सरकार बदलती हैं. सरकार आती है प्रजातंत्र के मूल्य में है.

लेकिन क्या निर्वाचन के दौरान हिंसा नहीं हुई, क्या राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं मारे गए. यह सारी चीज उनके साथ भी हुई हैं सभी लोग प्रताड़ित रहे हैं. लेकिन अब यही समय है कि सम्यक रूप से सभी लोगों को मिलकर इसको बदलने की जरूरत है. छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो व्यवस्था है वह बहुत सारी जगह पर नहीं है. लेकिन इसमें युवाओं की रुचि हो तो कुछ हो सकता है. इसमें युवाओं की रुचि नहीं है क्योंकि वहां के मानस पटल पर ऐसी स्थितियां बनी हुई है. जिस तरह से नशे का कारोबार है सूखा नशा किस तरीके से लोगों के बीच जा रहा है आप इसके लिए नक्सलवाद को जिम्मेदार नहीं बना सकते हैं.

बस्तर की जो स्थितियों में अभी भी ग्रामीण अंचल के लोग रह रहे हैं उसे बदलने के लिए और किस तरीके के प्रयास होंगे?

देखिए आप दो चीजों को जोड़कर चल रहे हैं. आप सूक्ष्म अध्ययन बस्तर पर कर रहे हैं और व्यापक अध्ययन पूरे छत्तीसगढ़ पर कर रहे हैं. सूक्ष्म अध्ययन अगर बस्तर पर कर रहे हैं तो आज के 25 साल पहले बस्तर की जो व्यवस्था थी, क्या आज उसमें बदलाव नहीं हुआ है. बस्तर में जो चीज बदलनी चाहिए उसमें हमारे ही बीच के शोषक वर्ग हैं. वन उपज के जो रेट आदिवासियों को मिलने चाहिए वह उनको नहीं मिल रहे है. दरअसल यह समाज के विभेद और विकृति का विषय है. हमारी मानसिकता खराब हो गई है. समाज की जो मनोदशा बदल रही है इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार नहीं बता सकते. आज के छात्र, नेताओं के बर्थ सेलिब्रेशन में जाते हैं लेकिन विद्यालय नहीं आते. दूसरे लोगों के सेलिब्रेशन में जाते हैं लेकिन विद्यालय नहीं आते.

इस सामाजिक व्यवस्था के लिए हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं कर सकते. यह सांस्कृतिक परिवर्तन का दौर है. अगर आर्थिक पहलू की हम बात करें तो अब लोगों को वनोपज से उनके लाभ बदल रहे हैं. चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा रही है. शिक्षा सुविधा बढ़ाई जा रही हैं. हर बात में सरकार के लिए मोहताज होना भी दयनीय स्थिति है. लोगों को स्वावलंबी बनना चाहिए. राष्ट्र एक व्यक्ति से नहीं बनता, एक समूह से नहीं बनता, राष्ट्र को बनाने में सभी की भूमिका और भागीदारी होती है. जब समग्र रूप से इसे देखा जाएगा तो वहां के परिवेश को वहां के संसाधन को वहां की स्थितियों को देखना होगा और अब बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है इसे देखना होगा.

बस्तर में आज जो स्थितियां हैं वह कैसे सुधरेगी, जब विकास के पैमाने पर कई चीजें रायपुर में ठीक से नहीं होती हैं?

रायपुर के जो हालात हैं उसमें सड़कों पर गाय जो टहल रही है उसे हटाने का काम सरकार कैसे कर सकती है. यह समाज का काम है. सरकार इतना जरूर कर सकती है लोगों को बता सकती है कि ऐसा करना उचित नहीं होगा. सरकार को दंडित करना यह भी एक पहलू है, आप किसी की गाय उठा लीजिए तो पांच लोगों की बातें आ जाएंगी. मैं किसी आलोचना की तरफ नहीं जाऊंगा मैं न किसी संगठन के खिलाफ बोल सकता हूं ना किसी सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं. हम नागरिक हैं हमें अपनी नागरिकता का बोध होना चाहिए.

हर बात सरकार के कंधे पर कब तक बैठे रहेंगे. रायपुर के कैनाल रोड पर चले जाओ पूरी गाय चलती दिखेंगी. इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इसके लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाए. इसके लिए कितने लोगों को दंडित किया जाए. क्या हमारे लिए नागरिक बोध नहीं होना चाहिए. इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं है. देखिए सरकार को हमने चुना है सरकार को डर के रूप में देखना यह अनुचित है. सरकार राष्ट्र के लिए होती है, सरकार देश के लिए होती है किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है. क्योंकि व्यक्ति उस संरचना का हिस्सा होता है इसलिए सरकार जो भी करती है वह सब के हिस्से का होता है.

बस्तर के विकास के लिए क्या करने की जरूरत है?

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. सड़क, परिवहन, पानी, चिकित्सा और शिक्षा यह बुनियादी चीज मिल जाए. स्वच्छ पानी मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए सड़क व्यवस्था ठीक कर जाएं, जैसे-जैसे चीज बदलेंगे लोग वहां खुद करेंगे. आदिवासी शांत और बहुत भोले होते हैं. वह बहुत कुछ अपने दर्द को स्वीकार कर लिए, जिसके चलते नक्सलवाद इतने दिनों तक चल गया. अब वहां तक जागरूकता आ गई है. अब वहां ऐसी चीज नहीं चलेंगी. वहां बैठे जो अधिकारी हैं उनको भी काम करना होगा. जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको भी काम करना पड़ेगा. अब यह जागृति आ गई है और इसका मूल आधार शिक्षा है जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा दमनकारी या शोषणवादी लोगों का प्रभाव खत्म होगा.