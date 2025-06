ETV Bharat / state

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; 22 जिलों में डिजिटल साइनेज, 100 टूरिस्ट स्पॉट पर ऑडियो टूर की सुविधा - UP ECO TOURISM

उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 1, 2025 at 8:29 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 8:40 AM IST 5 Min Read

लखनऊ: यूपी सरकार, प्रदेश में ईको टूरिज्म (Eco-Tourism) को बढ़ावा दे रही है. पर्यटन विभाग ने इसके लिए नई प्लानिंग की है. प्रदेश के 22 जिलों में ईको-टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए हाईवेज पर डिजिटल साइनेज लगाए जाएंगे. पर्यटकों को उनकी भाषा में टूर की जानकारी के लिए देश की 10 और 5 विदेशी भाषाओं में QR कोड आधारित ऑडियो टूर मैटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा. यह ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा. उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड राज्य के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 9.72 करोड़ रुपए से 22 जिलों में साइनेज लगाएगा. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी में प्रकृति और उससे जुड़े कई आकर्षक स्थल मौजूद हैं. इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन स्थानों के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास कर रहा है. यहां के नैसर्गिक सौंदर्य को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतर्नियाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि प्रमुख स्थलों पर आने के लिए लखनऊ और दिल्ली सेंटर प्वाइंट हैं. यहां से टूरिस्ट स्थलों को कनेक्ट करने वाले प्रमुख मार्गों पर साइनेज लगाए जाएंगे. यूपी के 22 जिलों में लगेंगे डिजिटल साइनेज. (Photo Credit: ETV Bharat) साइनेज पर दूरी और आकर्षण के केंद्र दर्शाए जाएंगे: इन साइनेज पर नजदीकी टूरिज्म स्पॉट की दूरी, वहां के प्रमुख आकर्षण दर्शाए जाएंगे. इसी तरह दो अलग-अलग परियोजनाओं में साइनेज लगेंगे. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि इस पहल से दिल्ली और आसपास के राज्यों के पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है. यह परियोजना न केवल पर्यटकों को दिशा दिखाने का काम करेगी, बल्कि प्रदेश के इको टूरिज्म स्थलों को नई पहचान देने में भी सहायक होगी. दूसरे प्रदेशों के टूरिज्म बोर्ड व विभाग से किया गया टाइअप: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म के अच्छे विकल्प चित्रकूट और प्रयागराज में मौजूद हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग इसका आनंद लेने के लिए उत्तराखंड जाते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित जंगल सफारी के विकल्प उत्तर प्रदेश में कहां-कहां मौजूद है, इसकी जानकारी भी आम लोगों के पास कम है. इन इको टूरिज्म स्थलों पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए यूपी से जुड़े अन्य राज्यों में भी ऐसे साइनबोर्ड्स लगेंगे. इससे उन जगहों से यूपी टूरिज्म स्पॉट की दूरी और यहां मौजूद आकर्षण की जानकारी दी जाएगी.

यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. (Photo Credit: ETV Bharat) 100 पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर: पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर पोर्टल और सामग्री डेवलप कर रहा है. यह देशी और विदेशी पर्यटकों को अनूठा, इंफार्मेटिव और आकर्षक अनुभव प्रदान करेगा. यह कदम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों तक पहुंचाने का एक प्रयास है. इस पहल का मुख्य आकर्षण क्यूआर कोड आधारित ऑडियो टूर है. 15 भाषाओं में ऑडियो टूर का आनंद: इस ऑडियो टूर में 5 से 7 मिनट की आकर्षक ऑडियो कहानियों के माध्यम से पर्यटकों को प्रदेश के प्रमुख स्थानों की जानकारी मिलेगी. ये ऑडियो टूर 10 भारतीय भाषाओं हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगू, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, ओडिया और मलयालम में उपलब्ध होगा. साथ ही, 5 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और मंदारिन में भी यह उपलब्ध होगा. यूपी के ऐतिहासिक स्थल. (Photo Credit: ETV Bharat) इससे अलग-अलग बैकग्राउंड से आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी. वे यूपी के टूरिज्म स्पॉट की जानकारी अपनी भाषा में पा सकेंगे. प्रोफेशनल वॉयस ओवर कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड की गई ये ऑडियो कहानियां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों को जीवंत करेंगी. इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और परिवेश ध्वनियां शामिल होंगी. खास बात यह है, कि सुनने में अक्षम पर्यटकों के लिए बहुभाषी सब टाइटिल और उच्च-कंट्रास्ट टेक्स्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. 100 प्रमुख पर्यटन स्थल होंगे शामिल: यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 100 चुनिंदा पर्यटन स्थलों को कवर करेगी. इनमें प्रयागराज का त्रिवेणी संगम और आनंद भवन, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और कनक भवन, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती, आगरा में ताजमहल, मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जैसे प्रतिष्ठित स्थान शामिल किए गए हैं. इन स्थानों पर मौसम-प्रतिरोधी, स्टेनलेस स्टील पर उकेरे गए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर पर्यटक ऑडियो टूर का आनंद ले सकेंगे. प्रदेश के खास पर्यटक स्थलों की जानकारी ऑडियो टूर से मिलेगी. (Photo Credit: ETV Bharat) डिजिटल तकनीक से पर्यटन को बढ़ावा: क्यूआर कोड को उत्तर प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड और iOS) के साथ एकीकृत किया जाएगा. इससे पर्यटक आसानी से सामग्री तक पहुंच सकेंगे. ऑफलाइन पहुंच के लिए भी प्रावधान होगा, ताकि कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी पर्यटक बिना रुकावट जानकारी प्राप्त कर सकें. सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम स्क्रिप्ट की समीक्षा करेगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री ऐतिहासिक रूप से सटीक, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और पर्यटकों के लिए आकर्षक हो. यह भी पढ़ें: दुधवा में तितलियों की बहार; 45 दुर्लभ प्रजातियों का पर्यटक कर रहे दीदार, जानें क्या मिलते हैं संकेत?

Last Updated : June 1, 2025 at 8:40 AM IST