डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति, सुपारी, जनेऊ और चिल्ड्रेन करंसी से सजे बप्पा की धूम - GANESH CHATURTHI 2025

रायपुर में छोटे बड़े मिट्टी की मूर्तियों के साथ ही AI वाले गणपति भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 2:04 PM IST

5 Min Read

रायपुर: शहर और ग्रामीण इलाकों में 27 अगस्त से गणपति बप्पा विराजित हो गए हैं. लोग गणपति के स्वागत सत्कार से लेकर विधि विधान से पूजा आराधना करने में जुटे हैं. भक्तों की भीड़ भी गणेश चतुर्थी के दिन से लगातार रायपुर में देखने को मिल रही है. रायपुर में छोटे बड़े मिट्टी की मूर्तियों के साथ ही AI वाले गणपति भी कई जगहों पर विराजित हैं. लेकिन उन सबसे हटकर डंगनिया में ईको फ्रेंडली गणपति बप्पा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

ईको फ्रेंडली बप्पा की धूम: भक्त सबसे ज्यादा ईको फ्रेंडली गणपति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. रायपुर के डंगनिया में इस बार 2 जगहों पर ईको फ्रेंडली गणपति की स्थापना की गई है. दोनों जगहों की मूर्तियों को शिवचरण मूर्तिकार ने बनाया है. शिवचरण की बनाई ईको फ्रेंडली मूर्तियों को लोग काफी पंसद कर रहे हैं. लोगों को कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में ईको फ्रेंडली मूर्तियां उनको खूब भा रही हैं.

डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति (ETV Bharat)

चिल्ड्रेन करंसी, जनेऊ और सुपारी से बने बप्पा: ईको फ्रेंडली गणपति जी को बनाने के लिए चिल्ड्रेन करंसी, जनेऊ और सुपारी का इस्तेमाल किया गया है. जो भक्त इन ईको फ्रेंडली मूर्तियों को देखने आते हैं वो बप्पा के साथ अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलते. सुपारी, जनेऊ और चिल्ड्रेन करंसी से बने गणपति की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. डंगनिया में बनाए गए ईको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करने वाले उत्सव समिति के लोग कहते हैं कि, वो हर साल इसी तरह की थीम पर ईको फ्रेंडली गणपति स्थापित करते हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति (ETV Bharat)

रायपुर का यह पहला चिल्ड्रेन करंसी से बना गणपति देखने को मिल रहा है. ईको फ्रेंडली होने के साथ यहां के गणपति बहुत प्यारे लग रहे हैं. चिल्ड्रेन करंसी से बने गणपति को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं. रायपुर में क्यूट बप्पा की डिमांड ज्यादा है. जगह जगह क्यूट बप्पा की मूर्ति देखने को मिल रही है. चिल्ड्रेन करंसी से बनाए गए गणपति में 10, 20, 50, 100 और 500 के बच्चों के खेलने वाले नोट लगे हुए हैं: विक्की साव, भक्त, रायपुर

Ganesh Chaturthi 2025
चिल्ड्रेन्स करंसी से सजे बप्पा की धूम (ETV Bharat)

मैंने शहर के अलग अलग जगहों पर तरह तरह के गणपति पंडाल और बप्पा की मूर्तियां देखी. लेकिन यहां के गणपति यूनिक और अलग हैं. पूजा सामग्री से निर्मित होने के साथ ही ईको फ्रेंडली भी हैं. यहां सुपारी, जनेऊ धागा के साथ ही दूसरी पूजा सामग्री का इस्तेमाल करके गणपति का निर्माण किया गया है. गणेश उत्सव में यूनिक और ईको फ्रेंडली गणपति अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं. हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व होता है. उस लिहाज से यहां के गणपति काफी अच्छे लग रहे हैं. लड्डू की जगह पंचमेवा और कड़े के स्थान पर रुद्राक्ष की माला है. ईको फ्रेंडली गणपति के विसर्जन से प्रदूषण भी नहीं होता: सूर्य कुमार, भक्त, रायपुर

Ganesh Chaturthi 2025
चिल्ड्रेन्स करंसी से सजे बप्पा की धूम (ETV Bharat)

हम लोग यहां पर पिछले 18 सालों से गणपति की स्थापना कर रहे हैं. इस बार का हमारी थीम चिल्ड्रेन करंसी से बने हुए गणपति का है. हम इस गणपति को पहले असली नोटों से बनवाने वाले थे लेकिन मूर्तिकार ने बताया की असली नोट से गणपति बनाना दंडनीय और अपराध है: प्रियांशु यादव, सदस्य, गणेश उत्सव समिति

Ganesh Chaturthi 2025
डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति (ETV Bharat)

गणेश उत्सव समिति: गणेश उत्सव समिति के सदस्य प्रियांशु यादव ने बताया कि इसके पहले गणेश उत्सव समिति के द्वारा चॉकलेट और कैंडी से भी गणपति का निर्माण कराया गया है. ग्राफ पेपर, पास्ता, धान, दाल-चावल जैसी चीजों की भी गणपति बनाकर समिति के द्वारा स्थापित की जा चुकी है. चिल्ड्रन नोट से बने गणपति को देखने काफी लोग यहां इस बार आ रहे हैं, लेकिन लोग इसे पहली नजर में असली समझते हैं. समिति के द्वारा बताया जाता है कि यह असली नहीं है बल्कि बच्चों की खेलने वाली चिल्ड्रेन करंसी है. गणेश उत्सव समिति के लोगों ने बच्चों के खेलने वाले नोट से गणपति स्थापित करने के साथ ही पूरे पंडाल को चिल्ड्रेन करंसी और सिक्कों से सजाया है.

Ganesh Chaturthi 2025
डंगनिया में विराजे ईको फ्रेंडेली गणपति (ETV Bharat)

हसदेव की थीम पर बना चुके हैं गणपति: गणेश उत्सव समिति के सदस्य जितेंद्र साहू ने बताया कि गणेश उत्सव के समिति के द्वारा हर साल अलग अलग तरीके के गणपति स्थापित करते हैं. इस बार सुपारी, जनेऊ, लौंग जैसी चीजों से गणपति को बनाया गया है. शहर में वैसे तो कई गणपति स्थापित किए गये हैं. लेकिन यहां के गणपति थोड़े यूनिक और खास हैं. ईको फ्रेंडली भी हैं. इसके पहले छत्तीसगढ़ी पकवान ठेठरी, खुरमी, गिल्ली डंडा जेसी चीजों से भी गणपति बनाए गए हैं. उत्सव समिति के द्वारा हसदेव जंगल की थीम पर भी गणपति की स्थापना की जा चुकी है.

