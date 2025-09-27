ETV Bharat / state

धनबाद में इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा पंडाल, जलमीनार में विराजेगी मां दुर्गा, मटका बनेगा आकर्षिण का केंद्र

धनबाद: कोयलांचल क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां अलग-अलग थीम पर कई पंडाल बनाए गए हैं, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. इस बीच हीरापुर स्थित झारखंड मैदान सत्यम शिवम सुंदरम पूजा कमेटी द्वारा बनाया जा रहा पंडाल खास चर्चा में हैं. इस पंडाल को पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है.

मिट्टी के घड़े से तैयार किया जा रहा पंडाल

सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा समिति झारखंड मैदान में सृष्टि नाम की पूजा पंडाल का निर्माण करा रही है. इस पूजा पंडाल में हजारों मटके का उपयोग किया गया है, जिसकी लागत 16.50 लाख रुपये है. 26 लाख पूरे पूजा का खर्च है. 40 कारीगर मटकों से पंडाल को पूरा करने में जुटे हुए हैं. झारखंड मैदान पूजा कमेटी हर बार श्रद्धालुओं के लिए भव्य आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराती है.

जानकारी देते कमेटी के सदस्य (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को लेकर कमेटी ने सभी सदस्यों को उनका दायित्व सौंप दिया है. श्रद्धालुओं को मां के दर्शन में कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. पूजा परिसर में दर्शनार्थियों के लिए चिकित्सा, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है. वहीं, अभय सुंदरी स्कूल परिसर में निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. सप्तमी, अष्टमी और नवमी को भोग वितरण किया जाएगा.