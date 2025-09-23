ETV Bharat / state

झारखंड के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण का बड़ा अभियान, इको क्लब से हरियाली की ओर बढ़ते कदम

झारखंड के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाई जा रही है. उन्हें पर्यावरण के महत्व को समझाया जा रहा है.

ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2025 at 4:38 PM IST

रांची: देश एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है. छात्रों को जागरूक करने और उन्हें प्रकृति से जोड़ने के लिए, स्कूलों में लगातार पहल की जा रही है. झारखंड सरकार ने इसी सोच के तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया है. यह कदम न केवल विद्यालय परिसरों को हरा-भरा बना रहा है, बल्कि छात्रों को भी पर्यावरण के महत्व को समझने और उसे संरक्षित करने की दिशा में सक्रिय रहा है.

राष्ट्रीय हरित कोर (NGC) से जुड़ा प्रयास

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इको क्लब, भारत सरकार की राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्रीय हरित कोर (NGC) का भाग है. यह परियोजना देशभर में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती है. झारखंड में भी इको क्लब उसी गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं. इस पहल से बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता विकसित हो रही है.

सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश (Etv Bharat)

रांची का आदर्श उदाहरण–बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

रांची के बरियातू स्थित बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने इस योजना को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है. यहां विद्यालय परिसर के हर पेड़-पौधे पर उसका नाम और वैज्ञानिक नाम अंकित किया गया है. इसके साथ ही विद्यालय ने एक किचन गार्डन भी तैयार किया है, जिसमें फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए हैं. इन पौधों का उपयोग मध्यान्ह भोजन में किया जाता है। पौधों की देखभाल और सुरक्षा में बच्चे खुद सक्रिय रहते हैं। इससे उन्हें व्यवहारिक शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है.

Graphic Image
ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)

5 लाख पौधों का लक्ष्य

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्यभर में 5 लाख फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए सभी विद्यालयों को श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है.

  • प्राथमिक विद्यालय: कम से कम 10 पौधे
  • मध्य विद्यालय: कम से कम 20 पौधे
  • उच्च विद्यालय: कम से कम 30 पौधे
  • अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 1000 विद्यालयों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत भी किया जाएगा.

पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी

इको क्लब को सभी पौधों की देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है. स्कूल परिसरों में बड़े आकार के ग्राफ्टेड फलदार पौधे लगाए जाएंगे ताकि उनका उपयोग मध्यान्ह भोजन में हो सके. इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी पेड़ लगाने पर भी जोर दिया जा रहा है. इसे मिशन लाइफ की सात थीम से भी जोड़ा गया है, जिसमें सतत उपभोग, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण और हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है.

10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य

झारखंड में इस अभियान के तहत हर स्कूल परिसर में कम से कम 35 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पूरे राज्य में 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है. अब तक 3.50 लाख पौधे लगाए भी जा चुके हैं. शुरुआत में वृक्षारोपण की समय सीमा 27 जुलाई तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है. सभी डीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे डीएफओ और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर स्कूलों में पौधरोपण कार्य को गति दें.

Girls CM School of Excellence
बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (Etv Bharat)

झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में इको क्लब की पहल सफल साबित हो रही है. बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए यह योजना खास है. स्कूल परिसरों में किचन, गार्डन और पौधों का संरक्षण बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दे रहा है. यह प्रयास भविष्य की पीढ़ी को प्रकृति के महत्व को समझने में मदद करेगा. सरकार की ओर से इसे धरातल पर उतारने की हर संभव कोशिश की जा रही है और इसमें उल्लेखनीय सफलता भी मिल रही है: विनय कुमार, शिक्षा पदाधिकारी

झारखंड सरकार का यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है. इको क्लब न केवल बच्चों को हरे-भरे वातावरण से जोड़ रहा है बल्कि उन्हें प्रकृति के साथ जीने की कला भी सिखा रहा हैं. पौधरोपण और संरक्षण के इस मिशन से आने वाले सालों में झारखंड की तस्वीर बदलेगी और पर्यावरण की रक्षा में बच्चों की भूमिका सबसे अहम होगी.

