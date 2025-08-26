नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो अखिल भारतीय जन संघ ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग पर विचार करे. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने ये आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अखिल भारतीय जन संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था.

अखिल भारतीय जन संघ की ओर से वकील प्रणय रंजन ने कहा था कि उसका रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में हुआ था. याचिका में अखिल भारतीय जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें भारतीय जन संघ से जुड़ी हुई हैं. अखिल भारतीय जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव चिह्न का आवंटन करने की मांग की थी. अखिल भारतीय जन संघ ने 5 जुलाई को दोबारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अखिल भारतीय जन संघ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

याचिका में कहा गया था अखिल भारतीय जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है. बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. अगर अखिल भारतीय जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया गया तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.

