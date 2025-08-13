ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ की गलियों में देशभक्ति की गूंज, सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस से पहले नक्सलगढ़ में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई.जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.

Independence Day 2025
सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सुकमा : राष्ट्रव्यापी "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के कमांडेंट हिमांशु पांडेय के नेतृत्व में 74 वाहिनी मुख्यालय से पूरे दोरनापाल नगर में भव्य बाइक रैली निकाली गई. कभी नक्सली हिंसा और भय से सहमे रहने वाला सुकमा इन दिनों इलाका तिरंगे के रंग में डूबा हुआ नजर आया.जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां आज भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारे गूंजे.

हर ओर खुशी का माहौल : सुकमा की सड़कें युद्ध के लिए नहीं बल्कि जश्न के लिए तैयार थीं. हवा में लहराते सैकड़ों तिरंगे और गर्व से भरे चेहरों ने माहौल को उम्मीद और एकता से भर दिया. रास्ते के दोनों ओर खड़े बच्चे तिरंगा लहराकर जवानों का स्वागत कर रहे थे, वहीं बुजुर्ग आंखों में चमक और गर्व भरी मुस्कान के साथ यह दृश्य देख रहे थे.

सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
सीआरपीएफ ने बांटा छात्रों को तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैली जब गांव-गांव और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, तो तिरंगे के रंग में रंगी गलियां मानो आजादी के मेले में बदल गईं.स्थानीय स्कूलों के छात्र, गांव के बुजुर्ग और युवा तिरंगा थामे कंधे से कंधा मिलाकर इस जुलूस का हिस्सा बने.

Independence Day 2025
स्कूलों में भी तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
स्कूली बच्चों के साथ लगाए नारे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारी शहादत, संघर्ष और अस्तित्व का प्रतीक है.नक्सल हिंसा से मुक्त भविष्य के लिए इसे हर घर, हर दिल में फहराना जरूरी है- हिमांशु पांडेय,कमांडेंट

Independence Day 2025
नक्सलगढ़ की गलियों में देशभक्ति की गूंज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Independence Day 2025
सीआरपीएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षाबल ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराकर और सोशल मीडिया पर #HarGharTiranga तथा SelfieWithTiranga के जरिए देशभक्ति का यह संदेश दूर-दूर तक पहुंचाएं.आज नक्सल प्रभावित सुकमा की हवाओं में डर नहीं, बल्कि आजादी की महक घुली थी. तिरंगा थामे हर चेहरा कह रहा था.यह हमारा घर है, यह हमारा देश है, और यह तिरंगा हमेशा यहां लहराएगा.

