चुनाव आयोग का रांची डीसी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश - Ranchi DC Manjunath Bhajantri

वंदना दादेल के पत्र को भी आयोग ने किया खारिज

30 सितंबर को मुख्य सचिव को जारी पत्र में चुनाव आयोग ने 2 सितंबर 2024 को लिखे गये कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल के पत्र का भी जिक्र किया है. आयोग ने कहा है कि पत्र में मंजूनाथ भजंत्री से जुड़े प्रसंग का भी जिक्र है. तब यह मामला कोर्ट में चल रहा था. उस पत्र को भी आयोग ने सीरे से खारिज कर दिया है. दरअसल, वंदना दादेल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा व्यवस्था पर टिप्पणी पर रोक लगाने की मांग की थी. इसको आयोग ने " posturing and promotion of an avoidable narrative of violation of federal space " बताया है.

खास बात है कि चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को इस बाबत मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उसी दिन कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर मंजूनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त बनाया है. इससे पहले वे जेएसएलपीएस में सीईओ सह मनरेगा आयुक्त के पद पर थे.

