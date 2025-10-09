बिहार चुनाव में AI के गलत इस्तेमाल पर रोक, चुनाव आयोग ने पार्टियों को दी कड़ी चेतावनी
चुनाव आयोग ने AI से बने फर्जी वीडियो को लेकर पर्टियों को सख्त निर्देश दिया है. मॉडल आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा.
Published : October 9, 2025 at 12:10 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है. आयोग ने सभी दलों को मॉडल आचार संहिता (MCC) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुरुपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. खास तौर पर आयोग ने चेतावनी दी है कि एआई के माध्यम से बनाए जा रहे सिंथेटिक या फर्जी वीडियो से यदि किसी प्रतिद्वंद्वी पार्टी या उम्मीदवार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
चुनावी माहौल में मर्यादा बनाए रखने पर जोर: आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 6 अक्टूबर 2025 से लागू मॉडल आचार संहिता न केवल राजनीतिक रैलियों और भाषणों पर लागू होती है, बल्कि यह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा किए जाने वाले सभी कंटेंट पर भी लागू होगी. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन सामग्री साझा करते समय MCC के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.
निजी जीवन पर टिप्पणी से परहेज: चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों और रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए. आयोग ने चेतावनी दी है कि बिना सत्यापन वाले आरोपों या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से बचना चाहिए. ऐसी कोई भी सामग्री जो चुनावी वातावरण को दूषित कर सकती है, उस पर सख्ती से नजर रखी जाएगी.
एआई टूल्स के दुरुपयोग पर आयोग की चेतावनी: आयोग ने कहा है कि कुछ दल एआई-आधारित टूल्स का इस्तेमाल कर डीपफेक या भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. आयोग ने सभी दलों को आगाह किया है कि ऐसा कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करेगा और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
एआई सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य: आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों, उनके नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई सामग्री एआई-जनित, डिजिटली एन्हांस्ड या सिंथेटिक कंटेंट है, तो उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए. सोशल मीडिया पोस्ट या विज्ञापन के रूप में साझा की जाने वाली किसी भी एआई सामग्री पर यह लेबल लगाना अनिवार्य होगा, ताकि जनता को भ्रमित न किया जा सके.
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. किसी भी तरह की भ्रामक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मॉडल आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी दल या व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दुष्प्रचार से बचने की पहल: चुनाव आयोग के डिप्टी डायरेक्टर पी पवन कि ओर से जारी किए गए इस नए निर्देश ने साफ कर दिया है कि इस बार का बिहार चुनाव एआई फेक वीडियो और झूठे प्रचार से मुक्त होगा. आयोग का यह कदम तकनीकी युग में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
