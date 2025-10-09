ETV Bharat / state

बिहार चुनाव में AI के गलत इस्तेमाल पर रोक, चुनाव आयोग ने पार्टियों को दी कड़ी चेतावनी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है. आयोग ने सभी दलों को मॉडल आचार संहिता (MCC) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दुरुपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. खास तौर पर आयोग ने चेतावनी दी है कि एआई के माध्यम से बनाए जा रहे सिंथेटिक या फर्जी वीडियो से यदि किसी प्रतिद्वंद्वी पार्टी या उम्मीदवार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुनावी माहौल में मर्यादा बनाए रखने पर जोर: आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 6 अक्टूबर 2025 से लागू मॉडल आचार संहिता न केवल राजनीतिक रैलियों और भाषणों पर लागू होती है, बल्कि यह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर साझा किए जाने वाले सभी कंटेंट पर भी लागू होगी. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन सामग्री साझा करते समय MCC के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा. निजी जीवन पर टिप्पणी से परहेज: चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. आलोचना केवल नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों और रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए. आयोग ने चेतावनी दी है कि बिना सत्यापन वाले आरोपों या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से बचना चाहिए. ऐसी कोई भी सामग्री जो चुनावी वातावरण को दूषित कर सकती है, उस पर सख्ती से नजर रखी जाएगी. एआई टूल्स के दुरुपयोग पर आयोग की चेतावनी: आयोग ने कहा है कि कुछ दल एआई-आधारित टूल्स का इस्तेमाल कर डीपफेक या भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. आयोग ने सभी दलों को आगाह किया है कि ऐसा कोई भी प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर करेगा और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.