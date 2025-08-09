इंदौर : गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का आसान व सस्ता इलाज मिलेगा. दरअसल, इंदौर में बने संघ के गुरुजी सेवा न्यास के कैंसर अस्पताल में नाम मात्र की दरों पर आसान इलाज मिल सकेगा, इस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल व रिसर्च सेंटर का शुभारंभ स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 10 अगस्त को होने जा रहा है.

देश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मरीज

दरअसल, भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसके अनुसार बीमारी के डायग्नोज होने के बाद पांच में से तीन मरीजों की मौत हो रही है. इसकी वजह है समय पर इलाज और संसाधन नहीं मिलना. लिहाजा स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प गुरुजी सेवा न्यास द्वारा अब प्रदेश के मेडिकल हब इंदौर में माधव सृष्टि कैंसर केयर व रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना की जा रही है.

संघ के गुरुजी सेवा न्यास में कैंसर का आसान इलाज. (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश में यह अपनी तरह का अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जहां नाम मात्र के शुल्क पर विश्व स्तरीय इलाज जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध हो सकेगा.

अस्पताल में रहेंगी यह सुविधाएं

स्वस्थ मानव, समर्थ राष्ट्र की अवधारणा के अनुसार तैयार किए गए इस अस्पताल में कैंसर केयर के लिए रेडिएशन थेरेपी, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, कीमोथेरेपी के अलावा मैमोग्राफी आदि सुविधा उपलब्ध होगी. इसके अलावा यहां प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, न्यूरोपैथी, क्रायोथेरेपी आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी.

संघ के प्रकल्प में अब कैंसर का आसान इलाज (Etv Bharat)

गुरुजी सेवा न्यास के ट्रस्टी मनीषी श्रीवास्तव ने बताया, '' न्यास के कैंसर हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों के अभावग्रस्त निर्धन और निम्न वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान सुविधा के अलावा चिकित्सा के कई विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जहां कैंसर के एक दर्जन से ज्यादा अनुभवी चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे. इतना ही नहीं, यहां उपलब्ध होने वाली दवाइयां भी बाजार से एक चौथाई कम कीमत पर उपलब्ध होंगी. मरीज को भर्ती करने से लेकर उनकी जांच और इलाज के साथ मरीज के परिजनों को भी न्यूनतम दरों पर अस्पताल में रुकने से लेकर खाने आदि की व्यवस्था भी रहेगी.''

गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा कैंसर का आसान इलाज (Etv Bharat)

उन्होंने बताया गरीब और जरूरतमंदों के लिए महंगे से महंगे इलाज के खर्चे की भरपाई इंदौर शहर के दानदाताओं और समाजसेवियों की मदद से संभव होगा. इसके अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर फंड से प्राप्त राशि के माध्यम से यह अस्पताल संचालित होगा.

माधव सृष्टि हॉस्पिटल में 3.25 लाख लोगों का इलाज

इंदौर में श्री गुरुजी सेवा न्यास के कैंसर हॉस्पिटल के पहले 9 मार्च 2021 को माधव सृष्टि हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया था, जहां गरीब और जरूरतमंदों का नाम मात्र की दरों पर बेहतर इलाज होता है. गुरुजी सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकेश हजेला बताते हैं, '' फिलहाल अस्पताल में नाम मात्र के शुल्क पर डायलिसिस, फिजियोथैरेपी, सोनोग्राफी, आंखों का इलाज, ईको व योग चिकित्सा उपलब्ध है. इसके अलावा यहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ओपीडी पैथोलॉजी, एक्स-रे आदि की अत्याधुनिक सुविधा है. यहां शहर के बड़े-बड़े डॉक्टरों द्वारा दिन में सुबह और शाम उपचार की सुविधा दी गई है, जिसके फल स्वरुप 2021 के बाद अब तक यहां 3 लाख से ज्यादा लोग यहां अपना इलाज करा चुके हैं.''