हरियाणा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता, झज्जर था केन्द्र - EARTHQUAKE IN HARYANA

Earthquake in Haryana ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 10, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:34 AM IST 3 Min Read

चंडीगढ़/रोहतक/रेवाड़ी: हरियाणा के झज्जर में आज सुबह 9 बजे के करीब रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. हरियाणा समेत दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब दस सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र झज्जर में था. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दो बार महसूस हुए भूकंप के झटके: नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा भूकंप एप्प से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजकर 5 मिनट पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया. दूसरा झटका 9 बजकर 10 मिनट पर महसूस हुआ. लोगों ने बताया कि भूकंप का पहला झटका बहुत तेज था. भूकंप का उद्गम केंद्र झज्जर शहर के उत्तर में 10 किलोमीटर बताया जा रहा है. इसकी गहराई जमीनी सतह से 10 किलोमीटर अंदर मापी गई है. रोहतक में लोगों ने भूकंप के बारे में बताया (Etv Bharat) जोर-जोर से हिलने लगा घर का सामान: रेवाड़ी में स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप आते ही सभी लोग घर से बाहर आ गए थे. झटके इतने तेज थे कि घर में रखा सामान जोर-जोर से हिलने लगा. गड़-गड़ की आवाज आई. जिससे घबराकर सभी लोग बाहर आ गए. सबसे ज्याद परेशानी बुजुर्गों को हुई. क्योंकि वो भूकंप के वक्त दौड़ कर बाहर नहीं आ सके.

रेवाड़ी में लोगों ने बताया भुकंप के दौरान का अनुभव (Etv Bharat) धरती हिली, लोग घबराए: रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. बजुर्ग महिला ने बताया कि वो किचन में खाना बना रही थी. अचानक से धरती हिलने लगी. वो घबरा कर घर से बाहर आ गई. एक और महिला ने बताया कि हम बेड पर बैठे थे. अचानक से भूकंप आया. जिसके बाद सभी लोग घर से बाहर निकल कर आ गए. इसके अलावा हिसार में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रेवाड़ी में भूकंप आया. महेंद्रगढ़ जिले में भूकंप महसूस किया गया. हरियाणा में भूकंप: हरियाणा में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं. इससे पहले 28 जून 2025 को महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए. शाम करीब 7 बजकर 22 मिनट पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8 थी. भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर नीचे था. 17 फरवरी 2025 की सुबह दिल्ली में भूकंप आया था. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई थी. इसके झटके हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रेवाड़ी, पलवल, सोनीपत और पानीपत तक महसूस किए गए थे. वहीं 5 जनवरी की सुबह हरियाणा में भूकंप में झटके महसूस किए गए थे. भूकंप का केंद्र सोनीपत जिला था. तब भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 थी. भूकंप कैसे आता है? धरती की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है. ये प्लेट्स जब आपस में एक-दूसरे से टकराती हैं, तो धरती के नीचे से ऊर्जा निकल कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है. इसके चलते धरती हिलती है और लोगों को भूकंप के झटके लगते हैं. जब भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा होती है, तो भारी तबाही हो सकती है. ये भी पढ़ें- भूकंप के "टाइम बम" पर बैठा हरियाणा, लाखों ज़िंदगियों पर मंडरा रहा खतरा - EARTHQUAKE IN HARYANA EXPLAINER

Last Updated : July 10, 2025 at 10:34 AM IST