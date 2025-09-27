ETV Bharat / state

देर रात हरियाणा में भूकंप से लोगों में दहशत, सोनीपत रहा केंद्र, 3.4 मापी गई तीव्रता

सोनीपत रहा भूकंप का केंद्र: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र सोनीपत ही रहा. यह हल्के स्तर का भूकंप था, फिर भी इसे साफ तौर पर महसूस किया गया. आधी रात में आए झटकों ने कई इलाकों में लोगों को सतर्क कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें जोरदार कंपन का अहसास हुआ, जिसके बाद वह तुरंत घर से बाहर निकल आए. हालांकि किसी तरह की अनहोनी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है.

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले में बीती रात करीब 1:47 बजे भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई. झटके इतने स्पष्ट थे कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. अचानक हुई इस हलचल से पहले किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है. गनीमत रही कि इस भूकंप से किसी भी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया.

2025 में हरियाणा में अब तक कहां-कहां आया भूकंप: 2025 में हरियाणा में कई बार धरती हिली है. 1 सितंबर को गुरुग्राम में 6.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था, जिसका केंद्र हिंदूकुश क्षेत्र था. 10 अगस्त को झज्जर में 3.1, 22 जुलाई को फरीदाबाद में 3.2, और 17 जुलाई को झज्जर में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया. 16-17 जुलाई की रात रोहतक में 3.6, 11 जुलाई को झज्जर में 3.7, 10 जुलाई को 4.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे. 27 जून को महेंद्रगढ़ में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया था.

हरियाणा में बार-बार क्यों आता है भूकंप? भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तराखंड के देहरादून से लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक एक सक्रिय फॉल्ट लाइन मौजूद है. यह फॉल्ट लाइन टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से बार-बार सक्रिय हो जाती है. जब प्लेट्स टकराती हैं या खिसकती हैं, तो धरती के भीतर दबाव बढ़ता है और इस दबाव के टूटने से भूकंप के झटके महसूस होते हैं. यही कारण है कि हरियाणा के कई जिलों में समय-समय पर भूकंप आते हैं.

भूकंप कैसे आता है? धरती की सतह 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है. ये प्लेट्स लगातार हिलती-डुलती रहती हैं. जब दो प्लेट्स टकराती हैं, तो उनके किनारे मुड़ जाते हैं और अंदर दबाव बनता है. ज्यादा दबाव होने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं और अंदर से ऊर्जा बाहर निकलती है. यही ऊर्जा जब धरती की सतह को हिला देती है, तो उसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी हलचलों से पहले से अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है.

