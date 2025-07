ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में भूकंप के तेज झटके, 4.4 दर्ज की गई तीव्रता, लोग घरों-दफ्तरों से निकलकर भागे - EARTHQUAKE IN DELHI NCR

दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 10, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:01 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 बताई जा रही है. करीब 4 से 5 सेकंड तक यह भूकंप की झटके महसूस किया गए. गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद आदि जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो रही है और भूकंप के झटके आने से लोगों में डर का माहौल है. सीस्मिक जोन 4 में है दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पहले भी हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप के झटके आते रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस क्षेत्र में हल्के झटके सामान्य हैं. इनसे सतर्क रहने की जरूरत होती है. भूकंप के दौरान लोगों को घबराने के बजाय सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए. भूकंप के लिहाज से दिल्ली-एनसीआर संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यह सीस्मिक जोन 4 में आता है. ये जोन उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में गिना जाता है, जहां मध्यम से तीव्र तीव्रता के भूकंप आने की संभावना रहती है. 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप खतरनाक: विशेषज्ञों के अनुसार यदि दिल्ली-एनसीआर में 6.0 या इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस तीव्रता के भूकंप से दिल्ली में इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है. 7.0 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप दिल्ली में बड़ी तबाही मचा सकता है. भूकंप के दौरान घनी आबादी, पुरानी इमारतें और अव्यवस्थित निर्माण इसे और जोखिमपूर्ण बनाते हैं. ऐसे में भूकंप-रोधी उपाय व जागरूकता बहुत जरूरी हैं.

Last Updated : July 10, 2025 at 10:01 AM IST