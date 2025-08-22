सरगुजा : प्लास्टिक आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी पानी और हवा से नष्ट नहीं किया जा सकता.यदि ये जमीन के अंदर जाएगा तो भी कई सालों तक उसी अवस्था में पड़ा रहेगा.यही नहीं इसे जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. यही नहीं प्लास्टिक को आवारा पशु खाकर मौत के गाल में समा रहे हैं. लिहाजा इसके निपटारे के लिए सशख्त प्लान की जरुरत थी. इसी प्लान के तहत सरगुजा जिले में नवाचार शुरु किया गया है.जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से यूजेबल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं.

ग्रामीण महिलाओं को किया गया ट्रेंड : प्लास्टिक वेस्ट का निपटान करना बड़ी चुनौती है, लेकिन सरगुजा में प्लास्टिक वेस्ट इन दिनों आय का जरिया बन चुका है. शहरों की तर्ज पर ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक कचरे का संधारण करके आय अर्जित कर रही हैं.इसमें बड़ी बात ये है कि ग्रामीण महिलाओं को प्लास्टिक कचरे की प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रेंड किया गया है.

दरिमा एमआरएफ सेंटर में बन रहे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सरगुजा जिले में ठोस एवं प्लास्टिक कचरे की रिसाइक्लिंग और फिर प्लास्टिक ग्रेनुअल से प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू किया गया है. अंबिकापुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत दरिमा में जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग इकाई केन्द्र (एम.आर.एफ.) की स्थापना की गई है, जो कि प्रदेश में दूसरा एवं सरगुजा संभाग का पहला एम.आर.एफ. केन्द्र है. एमआरएफ सेंटर में काम करने वाली स्वच्छता दीदियों के मुताबिक इस सेंटर में प्लास्टिक की छटाई करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है.

दरिमा गांव के सरपंच गणेश सिंह के मुताबिक प्रोसेसिंग इकाई केन्द्र यानी एमआरएफ सेंटर में कई महिलाएं काम कर रही हैं.जिससे उन्हें रोजगार मिला है.साथ ही साथ इस सेंटर की वजह से अब गांव में प्लास्टिक गंदगी नहीं दिखती.

जो उत्पाद बिकेगा वही बनेगा : वहीं यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स को बाजार में ले जाने वाले वेंडर अशोक जायसवाल बताते हैं कि वर्तमान में सबसे पहले प्लास्टिक का दाना बनाते हैं और इसको बाजार में देते हैं. जिससे लोग अलग-अलग तरह के प्लास्टिक उत्पाद बनाते हैं. हम लोग अभी रस्सी बना रहे हैं. प्लास्टिक की रस्सियां बन रही हैं. आने वाले समय में डस्टबिन, बाल्टी, तसला, सूपा बनाने की योजना है जो भी सरगुजा में बिक जाये ऐसे उत्पाद बनायेंगे.

पीपीपी मॉडल में सेंटर की शुरुआत : वहीं जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने कहा कि एमआरएफ यूनिट से जिले के 569 ग्राम पंचायतों की लगभग 2500 स्वच्छाग्राही दीदियों को कचरे के विक्रय पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. प्लांट में काम करने वाली 30-35 महिलाओं को प्रतिमाह 7500 रुपये मानदेय पर रोजगार का अवसर प्राप्त होगा. ये केन्द्र महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा .

कैसे होता है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस : सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट को कंप्रेशर में डाला जाता है.जहां सभी प्लास्टिक आइटम को कंप्रेश करके छोटा करते हैं.इसके बाद प्लास्टिक को कटर मशीन में डाला जाता है.जहां से ये छोटे-छोटे कतरन में बदलते हैं. इन कतरनों को फिर हाई टेंप्रेचर यूनिट में डालकर पिघलाया जाता है.फिर इसे मशीनों के माध्यम से एक तार जैसा आकार दिया जाता है.इन गर्म प्लास्टिक तार पानी के अंदर डालकर ठंडा किया जाता है.जहां ठंडा होने के बाद इन प्लास्टिक की लंबी तारों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इनमें कलर मिलाकर बोरियों में भरकर बाजार में बेच दिया जाता है.

पांच सौ से ज्यादा ग्राम पंचायतों में चल रहा काम : 569 ग्रामों में स्थापित सेग्रीगेशन शेड,कलस्टर से सूखा एवं ठोस कचरा उठाकर प्लास्टिक का प्रोसेसिंग भेजा जाएगा. जहां प्लास्टिक को रिसाइकल कर दाने, गट्टे समेत दूसरे उत्पाद तैयार किए जाएंगे. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 से 10 स्वच्छाग्राही महिला कचरा कलेक्शन से जुड़ी हैं. जिससे इनकी अनुमानित संख्या करीब 5 हजार है.

महिलाओं को कचरे ने दिया रोजगार : कचरे से आमदनी के फार्मूले से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है. हर स्वच्छाग्राही दीदी 5 हजार से 8 हजार तक की आमदनी हर महीने कर रही हैं. वर्तमान में एमआरएफ यूनिट में 35 और महिलाओं को रोजगार मिला है. यहां प्लास्टिक के दानों से रस्सी बनाने का काम शुरू हो चुका है, जबकि आगामी समय में प्लास्टिक के दूसरे उत्पाद भी बनाएं जाएंगे.

