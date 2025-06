ETV Bharat / state

कान साफ करने वाले ने 35 हजार रुपयों पर साफ कर दिए हाथ - KORBA MONEY ROBBERY

कोरबा लूट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 24, 2025

कोरबा: एक आदिवासी युवक से लूट का मामला सामने आया है. यह मामला सिविल लाइन थाना अंतर्गत सीएसईबी चौकी का है. जिसमें एक कान साफ करने वाले बदमाश ने डरा धमकाकर युवक के 7 महीने के मेहनत की कमाई के 35 हजार रुपये लूट लिए. ये है पूरा मामला : लूट के मामले में पीड़ित संजय कुमार मंझवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह मैहर से कोरबा आया था. अपने गांव जाने के लिए टीपी नगर बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान उसकी जान पहचान का कान साफ करने वाला राहुल शोरी मिला. जो उसे शराब पीने शहर के इन्दिरा स्टेडियम के पास ले गया था. वहां आरोपी ने पहले उसे शराब पिलाई और फिर मारपीट करते हुए 35 हजार रुपये लूट लिए.

Last Updated : June 24, 2025 at 8:41 AM IST