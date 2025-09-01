ETV Bharat / state

वाहनों में E20 डीजल-पेट्रोल; ग्राहक बोले- इंजन और माइलेज पर पड़ेगा फर्क, बिना एथेनॉल सपोर्ट वाली गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, बीमा भी नहीं मिलेगा

इथेनॉल मिश्रित डीजल-पेट्रोल की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज.

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर असमंजस.
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर असमंजस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025

लखनऊ : केंद्र सरकार की ओर से सभी वाहनों में इथेनॉल मिश्रित (E20) डीजल-पेट्रोल का नियम लागू कर दिया है. इसे लेकर वाहन चालक टेंशन में हैं. उनका मानना है कि उनके वाहन पुराने हैं. उस दौरान वाहन निर्माता कंपनियों ने उनके इंजन को E20 फ्यूल लायक बनाया ही नहीं था. ऐसे में अब इथेनॉल मिश्रित डीजल-पेट्रोल भरवाने से उनके वाहनों के कलपुर्जे जवाब दे सकते हैं. इसके अलावा माइलेज भी प्रभावित हो सकता है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस पर आज सुनवाई होनी है.

याचिका में कहा गया है कि देशभर के वाहन मालिकों को ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहन के अनुरूप नहीं है. ऐसे में कई तरह से उनके वाहनों को नुकसान हो सकता है. पहले के वाहन इथेनॉल मिश्रित तेल के लिए बनाए ही नहीं गए हैं. जबकि मौजूदा समय में वाहन निर्माता कंपनियां हर वाहन को E20 सपोर्ट के साथ ही लांच कर रहीं है. नए वाहनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पुराने के लिए संकट खड़ा हो गया है. क्या है E20?, पंपों पर किस तरह का तेल मिल रहा?, वाहनों पर इसका क्या असर पड़ सकता है?, ग्राहक इसे लेकर कितने जागरूक हैं?, क्या है उनकी चिंता?, इसे लेकर ईटीवी भारत ने पड़ताल की. विस्तार से पढ़िए...

कुछ को जानकारी तो कुछ ग्राहक अंजान : पेट्रोल पंपों पर E20 या E10 पेट्रोल-डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है. जबकि ज्यादातर वाहन चलाने वाले लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है. प्रदेश में पेट्रोल को आमतौर पर ‘सादा’ और ‘पावर’ के नाम से बेचा जाता है. जबकि हकीकत में इन दोनों में एथेनॉल की मात्रा अलग-अलग होती है. E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल और E10 यानी 10% एथेनॉल की मिलावट. वहीं कुछ ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी है. उनके पास साल 2023 से बने वाहन हैं. उस दौरान E20 सपोर्ट वाले इंजन ही नहीं आते थे.

पंपों पर वाहनों में भरे जा रहे E20 डीजल-पेट्रोल.
पंपों पर वाहनों में भरे जा रहे E20 डीजल-पेट्रोल.

पेट्रोल पंप संचालकों की बढ़ी चिंता, पानी में बदल सकता है एथेनॉल : लखनऊ डीजल-पेट्रोल संगठन के महासचिव आलोक त्रिवेदी का कहना है कि सरकार पेट्रोल पंपों को E20 पेट्रोल सप्लाई करती है, लेकिन इसमें पानी जाने का खतरा रहता है. बड़े टैंकरों में थोड़ा भी पानी घुस जाए तो एथेनॉल पानी में बदलने लगता है. इससे 700 से 1000 लीटर का नुकसान हो सकता है. उनका कहना है कि कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और ग्रीन एनर्जी बढ़ाने के लिए यह कदम अच्छा है, लेकिन कई ग्राहक शिकायत करते हैं कि E20 मिश्रित तेल भरवाने पर उनकी गाड़ी बंद हो जाती है.

पंप संचालकों की भी बढ़ी टेंशन.
पंप संचालकों की भी बढ़ी टेंशन.

ईटीवी भारत की रियलिटी चेक में सामने आया सच : ईटीवी भारत की टीम ने लखनऊ के कई पंपों पर पहुंची. वहां पता चला कि इंडियन ऑयल के पंप पर सादा पेट्रोल में 10% एथेनॉल, जबकि भारत पेट्रोलियम के पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रित डीजल-पेट्रोल बेचे जा रहे हैं. कैंट इलाके के एक पंप अधिकारी शिवम चतुर्वेदी ने बताया कि सादा पेट्रोल में E20, पावर पेट्रोल में E10 का इस्तेमाल किया जा रहा है. ग्राहकों को E10 या E20 का मतलब नहीं पता, वे नाम से पहचानते हैं. HP के पेट्रोल पंप के एक अधिकारी ने बताया कि सादा पेट्रोल में 5–10% एथेनॉल होता है, E20 की सुविधा नहीं है. इसके लिए अलग टैंक की जरूरत है.

E20 के बारे में कई ग्राहकों को जानकारी तक नहीं.
E20 के बारे में कई ग्राहकों को जानकारी तक नहीं.

ग्राहक बोले- पेट्रोल पंप वालों को देनी चाहिए जानकारी : ग्राहक पवन वर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार जो तेल दे रही है, वही लेने की मजबूरी है. अभी यह नया प्रावधान है, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारी गाड़ी के लिए क्या सही है?, और क्या हानिकारक?. पेट्रोल पंप पर आने पर भी यहां कोई जानकारी नहीं दी जाती है. पेट्रोल पंप संचालक को भी इसके बारे में बताना चाहिए. पुराने वाहन जिनमें E20 का सपोर्ट नहीं है, उनके सही रख-रखाव के लिए बिना एथेनॉल वाले तेल की व्यवस्था होनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का दावा- मिश्रित पेट्रोल से वाहनों को नुकसान नहीं : 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था. इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्राजील में वर्षों से E27 (27% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इस्तेमाल हो रहा है. वहां कभी इंजन फेल होने की समस्या नहीं आई. बायोफ्यूल से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, विदेशी मुद्रा बच रही है, पर्यावरण को फायदा है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है. जल्द ही ट्रेनें भी ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी.

ग्राहक बोले- खराब हो सकते हैं पुरानी गाड़ियों के इंजन.
ग्राहक बोले- खराब हो सकते हैं पुरानी गाड़ियों के इंजन.

अब जानिए सुप्रीम कोर्ट में किन बिंदुओं पर दायर की गई है याचिका : इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर आज सुनवाई होनी है. याचिका के अनुसार अप्रैल 2023 से पहले भारत में बने वाहन एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के अनुकूल नहीं है. चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल में बने BS-VI मानक वाले वाहन 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं हैं. वाहन निर्माता और शोध संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक एथेनॉल मिश्रित तेल से इंजन की पुर्जे में जंग लग जाते हैं. ईंधन की दक्षता कम हो सकती है.

वाहन समय से पहले खराब हो सकता है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण होने वाले क्षति को बीमा कंपनियां कवर नहीं करेंगी. इससे उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं मिल पाएगा. याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित तेल वाहन के अनुकूल नहीं है. इससे वाहनों को नुकसान होगा.

अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर की गई इस याचिका में मुख्य मांग की गई है कि सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. इथेनॉल की मात्रा को अनिवार्य रूप से लेवल किया जाए. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए. E20 के उपयोग से वाहन पर पड़ने वाले प्रभावों का गहनता सी जांच की जाए.

