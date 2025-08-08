Essay Contest 2025

कोर्ट परिसर में ही ई-रिक्शा चालक ने दी जान, जांच में जुटी दुर्ग पुलिस - COURT PREMISES DEATH INCIDENT

दुर्ग के व्यस्ततम इलाकों में से एक कोर्ट परिसर में एक शख्स का शव फंदे से लटका मिला है.

कोर्ट परिसर में ही ई-रिक्शा चालक ने दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 10:54 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 11:19 AM IST

दुर्ग: शहर के कोर्ट परिसर में उस समय सनसनी फैल गई, जब ई-रिक्शा चालक का शव फंदे से लटका मिला. बताया जा रहा है कि, उसने खुदकुशी की है. युवक की शिनाख्त 45 साल के युवराज सार्वा के रूप में हुई है.युवराज आपपुरा वार्ड क्रमांक 31 का निवासी था और सिटी कोतवाली के पीछे रहता था.

3 बेटियां पहलवानी में चैंपियन: मृतक तीन बेटियों के पिता थे, जिनमें से सभी पहलवानी में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियन रह चुकी हैं.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी: शव मिलने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को मर्चुरी भेजा गया. पुलिस ने कहा है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है, और मृतक के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी.

कारण अभी स्पष्ट नहीं, जांच में सामने आएंगे तथ्य: अब तक कोई सुसाइड नोट या अन्य सुराग सामने नहीं आए हैं. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. ताकि यह पता चल सके कि आखिर यह दुखद घटना किन परिस्थितियों में हुई.

कुछ दिन पहले धमतरी के कलेक्ट्रेट भवन में आवास की मांग को लेकर एक युवक ने जान देने की कोशिश की थी. 21 जुलाई को ग्राम डोमा से पहुंचे एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट भवन के गेट के पास ही खुद पर पेट्रोल डाल दिया. हालांकि फौरन वहां मौजूद सैनिकों ने उसे पकड़कर बचा लिया.

दुर्ग शहर के व्यस्ततम कोर्ट परिसर में हुई यह घटना कई सवाल खड़े करती है. एक मेहनतकश ई-रिक्शा चालक का इस तरह जाना, उसके परिवार के लिए गहरा आघात है. फिलहाल पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है. साथ ही बाकी जांच भी जारी है.

TAGGED:

