जौनपुर में मौत का नाला; सीवरेज में बह रही बच्चियों को बचाने पहुंचे ई-रिक्शा चालक की करंट से मौत, दोनों का नहीं लगा सुराग - JAUNPUR NEWS

शहर में जगह-जगह जेसीबी की मदद से चलाया जा रेस्क्यू ऑपरेशन, डीएम ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया

जौनपुर में हादसा. (Etv Bharat)
Published : August 25, 2025 at 9:05 PM IST

जौनपुरः कोतवाली क्षेत्र के मछलीशहर पड़ाव में हीरो एजेंसी के समीप सोमवार की शाम बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, तेज बारिश के दौरान एजेंसी के पास पानी भरा हुआ था और सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ था. वहीं, नाले के किनारे खड़े बिजली के पोल में करंट उतर रहा था. इसी दौरान इस रास्ते से गुजर रहीं दो बच्चियों का पैर सीवरेज के खुले ढक्कन में आ गया और वह फंस गईं. तभी पास से गुजर रहे ई-रिक्शा चालक ने दोनों बच्चियों को बचाने उनके पास पहुंचा तो बिजली के पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया. करंट लगने से ई रिक्शा चालक की जहां मौत हो गई. वहीं, दोनों बच्चियां नाले में बह गईं.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही दोनों बच्चियों की तलाश शुरू कर दिया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. नगर पालिका और जिला प्रशासन दो जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है. बदलापुर पडाव की 20 तमाम नालों की ढक्कन को खोलकर देखा गया लेकिन दोनों बच्चियों का पता नहीं चला. करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन के हाथ खाली हैं. घटनास्थल पर पहुंचे जिला अधिकारी डाक्टर दिनेश चंद्र मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है. इसके साथ ही घटना की जांच के लिए सीआरओ को जांच सौंपी है.

प्रत्यक्षदर्शी और डीएम ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)
डाक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रथम दृष्टया तेज बारिश के कारण यह घटना घटित हुई. घटना की जांच के लिए प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/मुख्य राजस्व अधिकारी और एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है. जो घटना की जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी. जांच में जिस भी स्तर से और जिसकी भी लापरवाही होगी उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए. ई रिक्शा चालक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है.

प्रत्यक्षदर्शी अनूप सिंह ने बताया कि तेज बारिश के कारण सड़क किनारे पानी भरा था. तभी दो बच्चियां आ रही थीं और सीवर के खुले ढक्कन का अंदाजा नहीं होने के कारण उसमें पैर डाल दिया, जिससे वह फंस गई और तड़फने लगीं. तभी मौके पर पहुंचे ई-रिक्शा चालक ने बच्चियों को बचने की कोशिश की तो बगल में खड़े बिजली को पोल से उतर रहे करंट की चपेट में आकर गिर गया. जिससे दोनों बच्चियों के हाथ छूट गए और वह सीवर में बह गईं.

इसे भी पढ़ें- बिजनौर में हादसा, आंगन में खेलते समय 17 महीने का बच्चा नाले में गिरा, मौत

