यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना! फ्री में अनाज मिलना हो जाएगा बंद, अगर 31 अगस्त तक नहीं किया ये काम - RATION CARD HOLDERS E KYC

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त ने जारी की सूचना, केवाईसी पूर्ण नहीं होने पर तीन महीने के लिए राशन होगा सस्पेंड

राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य.
राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read

लखनऊः केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में राशन का वितरण किया जा रहा है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने राशन वितरण में धांधली रोकने और पात्र लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कवायद कर रही है.

खाद्य एवं रसद आयुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी ने बताया कि वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारकों की ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है. 11 अगस्त 2025 को जारी नये शासनादेश में यह निर्णय लिया गया है कि जिन लाभार्थियों का केवाईसी नहीं है, उनका तीन माह का राशन अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया जाएगा. इसके साथ ही ऐसे राशन कार्ड धारकों को ई- केवाईसी पूर्ण कराने के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी.

31 अगस्त तक केवाईसी अनिवार्यः खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि 31 अगस्त 2025 तक जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किसी भी उचित दर की दुकान (ई-पॉस) पर जाकर अपने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अंतिम तिथि तक केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सितंबर 2025 से आगे तीन माह के लिए राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है. उन्हें पुनः केवाईसी कराना अनिवार्य होगा. जिन लाभार्थियों द्वारा पहले ही राशन प्राप्त कर लिया गया है, वे भी अपने केवाईसी पूर्ण कर लें, ताकि अगली बार वितरण में बाधा न आए. जिन लाभार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है (जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, आदि), वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रमाण के साथ केवाईसी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं.

राशन कार्ड में कैसे जुड़वाएं नामः खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से यूनिट स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिलहाल केवाईसी से छूट प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड धारक या जिनकी यूनिट हाल ही में जुड़ी है, उन्हें राशन प्राप्त करने से पहले केवाईसी कराना अनिवार्य होगा. सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे कि उन्हें भविष्य में खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो. इस विषय में अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट अथवा नजदीकी उचित दर की दुकान से संपर्क किया जा सकता है.

बता दें कि यूपी में खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 लागू है. जिसके तहत अंनत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा रहा है. 25 सितम्बर 2021 द्वारा नए राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें यूनिटों में संशोधन और यूनिटों के स्थान परिवर्तन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई.



