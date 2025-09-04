भरतपुर: विश्व धरोहर स्थल और पक्षी प्रेमियों का आकर्षण केंद्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) इस बार पर्यटकों के लिए खास बनने जा रहा है. उद्यान प्रबंधन ने भरतपुर विकास प्राधिकरण की मदद से यहां 50 ई-साइकिल की सुविधा शुरू की है. इस नई पहल से सैलानी पूरे घना का भ्रमण आराम से कर सकेंगे. तीन घंटे की ई-साइकिल सवारी का किराया मात्र 150 रुपए तय किया गया है, जो इसे किफायती और सुविधाजनक दोनों बनाता है.

ऐसे कर सकेंगे बुकिंग: उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि ई-साइकिलें घना के मुख्य गेट पर उपलब्ध कराई गई हैं और इसके लिए एक विशेष ई-साइकिल स्टैंड बनाया गया है. पर्यटक क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर मैनुअल बुकिंग और नकद भुगतान का विकल्प भी ले सकते हैं. इस सुविधा की शुरुआत 1 मार्च 2025 को 10 ई-साइकिल से की गई थी, लेकिन तब पर्यटन सीजन समाप्त हो चुका था, अब आने वाले पीक सीजन में यह सुविधा पर्यटकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (ETV Bharat Bharatpur)

साइकिल और ई-रिक्शा की अन्य सुविधाएं: ई-साइकिल के अलावा उद्यान में पहले की तरह सामान्य और रेंजर साइकिलें भी उपलब्ध रहेंगी. सामान्य साइकिल का किराया पूरे दिन के लिए 100 रुपए और रेंजर साइकिल का किराया 125 रुपए तय किया गया है. इसके अलावा, 123 ई-रिक्शा भी पर्यटकों की सेवा में लगाए गए हैं. खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों वाले परिवारों के लिए ई-रिक्शा सबसे उपयुक्त रहेंगे.

बढ़ सकता है प्रवेश शुल्क: पर्यटकों को इस बार प्रवेश शुल्क में भी थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है. निदेशक मानस सिंह ने बताया कि पर्यटन सीजन में प्रवेश शुल्क में करीब 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है. फिलहाल इस संबंध में मुख्यालय से अंतिम आदेश जारी होना बाकी है.

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम: ई-साइकिल सुविधा न केवल पर्यटकों के लिए सफर को आरामदायक बनाएगी बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक अहम कदम है. अब तक पर्यटक पैडल साइकिल या ई-रिक्शा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ई-साइकिल से वे बिना थके ज्यादा क्षेत्र कवर कर सकेंगे. साथ ही यह प्रदूषण रहित है, जिससे उद्यान का पारिस्थितिक संतुलन भी सुरक्षित रहेगा.

सर्दियों में बढ़ती है भीड़: हर साल सर्दियों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है. साइबेरियन क्रेन, पेलिकन, डक और कई दुर्लभ प्रजातियों को देखने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. पीक सीजन में अक्सर ई-रिक्शा कम पड़ जाते हैं. ऐसे में ई-साइकिल की नई सुविधा पर्यटकों को भीड़ के बीच भी आरामदायक और यादगार अनुभव देगी.

