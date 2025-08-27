प्रयागराजः स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संगम नगरी में सार्वजनिक बाइक-शेयरिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अब ई-बाइक सेवा शुरू की जा रही है. शुरुआती चरण में 25 ई-बाइक पांच प्रमुख पीबीएस स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएंगी. अगले दो से तीन महीनों में 40 और ई-बाइक जोड़ी जाएंगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस सेवा के शुरू होने से विभिन्न कंपनियों के ऑनलाइन बाइक टैक्सी की अपेक्षा में बहुत कम पैसे में शहर में लोग यात्रा कर सकेंगे.

इस योजना में शामिल होने वाली ई-बाइक की कीमत लगभग 70 हजार रुपये है. यह 40 किलोमीटर तक एक बार चार्ज होने के बाद सफर तय कर सकने में सक्षम है. इनमें जीपीएस ट्रैकिंग, ऑटो लॉक और आईसीसीसी से कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी. यात्री एक स्टेशन से ई-बाइक ले जाकर दूसरे स्टेशन पर छोड़ सकेंगे.

शहर के 70 स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी ई-बाइकः प्रयागराज के नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा ने बताया कि ई-बाइक सेवा का उपयोग करने के लिए 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा. पहले 30 मिनट की सवारी के लिए 10 रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मिनट के लिए एक रुपये देना होगा. मासिक पास के शुल्क पर अभी मंथन चल रहा है. यह पूरा सिस्टम कैश-लेस और डिजिटल होगा. फिलहाल शहर में 70 पीबीएस स्टेशन बनाए गए हैं, जिन्हें धीरे-धीरे ई-बाइक से लैस किया जाएगा. पूरे प्रोजेक्ट पर करीब आठ करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि यह सेवा अगले एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी.

चार्टर्ड बाइक मोबाइल ऐप पर करना होगा रजिस्ट्रेशनः प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर मणि शंकर त्रिपाठी ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको ‘चार्टर्ड बाइक मोबाइल ऐप’ डाउनलोड करना होगा. इसके बाद एप पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये शुल्क देने के बाद ई–बाइक यूज करने के लिए तैयार हो जाएंगे.

क्यूआर कोड को स्कैन करते ही बाइक अनलॉक हो जाएगीः मणि शंकर त्रिपाठी ने बताया कि पीबीएस स्टेशन पर खड़ी ई-बाइक पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपका जियो लोकेशन टैग करेगा. इसके बाद बाइक अनलॉक हो जाएगी और टाइमिंग शुरू हो जाएगी. इसके बाद आप अपने गंतव्य के लिए रवाना हो पाएंगे. आपको अपने गंतव्य के पास बने बाइक स्टैंड पर जाकर बाइक खड़ी करनी होगी. एप आपको जीपीएस के जरिए पास के बाइक स्टैंड दिखाएगा. अगर आप किसी और शहर से आए हैं तो आप एप से माध्यम से बाइक स्टैंड लोकेट कर पाएंगे. बाइक को एप के माध्यम से ही क्यूआर कोड स्कैन कर लॉक करना होगा. जितनी देर आप चलेंगे उतने टाइम और प्रयोग के हिसाब से पेमेंट आपको एप पर दिख जाएगा. उसे आप ऐप में वॉलेट या डिजिटल पेमेंट (UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग) से आसानी से क्लिक कर पाएंगे.

प्रयागराज में 4 साल पहले शुरू हुई थी साइकिल शेयरिंग सेवाः गौरतलब है कि प्रयागराज में 4 साल पहले स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अहमदाबाद की एजेंसी चार्टर्ड बाइक प्राइवेट लिमिटेड ने साइकिल शेयरिंग सेवा शुरू की है. इसका उद्देश्य प्रदूषण घटाना और लोगों की सेहत का ध्यान रखना है. शहर के 75 स्टेशनों पर कुल 750 साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं. हर स्टेशन पर 10 से 12 साइकिलें रखी गई हैं. इस सेवा के तहत एक साल का शुल्क 1 हजार रुपये रखा गया गया है. तीन महीने का शुल्क 300 रुपये और एक माह का शुल्क 150 रुपये रखा गया है. साइकिल लेने के लिए चार्टर्ड बाइक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है. लॉगिन करते ही साइकिल अनलॉक हो जाती है और उसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाया जा सकता है. दूसरे स्टेशन पर बने स्टैंड पर आप उसे छोड़ सकते हैं. साइकिल सेवा के लोकप्रिय होने के बाद अब स्मार्ट सिटी के तहत ई–बाइक सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है.

