ETV Bharat / state

उच्च शिक्षा क्षेत्र में कांग्रेस शासन में बिगड़ी व्यवस्थाओं को पौने दो वर्षो में किया दुरुस्त: प्रेमचंद बैरवा

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि ​नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ स्किल डवलपमेंट पर निपुण बनाया जाएगा.

Deputy CM with the winners
विजेताओं के साथ डिप्टी सीएम (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी. उन हालातों में बीजेपी के पौने दो साल के शासन में सुधार लाया गया है. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कई व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है. उपमुख्यमंत्री शनिवार को अजमेर दौरे पर थे. यहां गुजराती उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत विषय के संबंध में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का उन्होंने अवलोकन कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया.

बातचीत में उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतरने की कवायद जारी है, ताकि शिक्षा के साथ साथ स्किल में भी विद्यार्थी आगे बढ़ें. विद्यार्थी शिक्षा लेने के बाद रोजगार से जुड़ सकें और वह बेरोजगार ना रहें. सरकार का उद्देश्य है कि स्किल प्राप्त विद्यार्थी रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने और दूसरों को रोजगार दें.

विकसित भारत पर क्या बोले उपमुख्यमंत्री (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत: बोले- कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल छात्र हित में, कांग्रेस पर कही ये बात

उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछली कांग्रेस सरकार ने जो हाल बना कर छोड़े थे, उनमें पौने दो वर्ष में बीजेपी सरकार ने सुधार कर सफलता पाई है. यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कई तरह की व्यवस्थाएं दी हैं. साथ ही समय पर प्रवेश और परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने की व्यवस्था में सुधार किया है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजो को नई टेक्नोलॉजी देने का भी काम किया गया है. ताकि विद्यार्थी नई टेक्नोलॉजी को जान सकें और भविष्य के लिए अपने को बेहतर कर सकें.

पढ़ें: बैरवा बोले- कोचिंग बिल रोकेगा बच्चों में अवसाद और आत्महत्या

योग्यता के अनुसार सभी को देना है योगदान: अपने संबोधन में बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है. इस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को अपनी योग्यता के अनुसार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देना है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्किल से भी जुड़ने का मौका दिया जा रहा है. हर विद्यार्थी में छुपी हुई प्रतिभा है जिसको पहचान कर उसे विकसित करना होगा ताकि वह अपना और देश का नाम रोशन कर सके. वहीं देश के विकास में भागीदार बन सकें.

पढ़ें: डिप्टी सीएम बैरवा बोले- बूंदी को जल्द मिलेगा 30 बेड का आधुनिक आयुर्वेद अस्पताल

उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं. आज ये विद्यार्थी हैं और शिक्षा पूरी करने पर यही विद्यार्थी अपने देश को विकसित करने में अपना योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता भी मना रहे हैं. बच्चों की प्रतिभा को किस तरह से संवारा जा सके और उन्हें मंच पर लाया जा सके. इस उद्देश्य से ही चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई. डॉ बैरवा ने कहा कि चित्रकला प्रतियोगिता में बालक और बालिकाओं ने भाग लिया. प्रतियोगिता में सबसे बेहतर प्रदर्शन छात्राओं का रहा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DY CM PREMCHAND BAIRWA ON PM MODIDY CM PREMCHAND BAIRWA IN AJMERDY CM ON HIGHER EDUCATIONDY CM BAIRWA ON DEVELOPED INDIADY CM BAIRWA TARGETS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिंगरफ्रिंट और फेस आईडी से UPI पेमेंट कैसे करें? क्या है इसका फायदा?

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

क्या EPS स्कीम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कर्मचारी और इससे पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी? जानें

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.