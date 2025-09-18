ETV Bharat / state

स्वच्छता अभियान के तहत डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने लगाई झाड़ू, कहा-विकसित राष्ट्र बनाने में स्वच्छता भी जरूरी

झाड़ू लगाती डिप्टी सीएम दीया कुमारी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 1:22 PM IST 2 Min Read

जयपुर: डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने गुरुवार सुबह जयपुर के जंतर मंतर पर स्वच्छता अभियान में शामिल होकर झाड़ू लगाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने में स्वच्छता भी जरूरी है. स्वच्छता को देखकर पर्यटक भी ज्यादा आकर्षित होते हैं. स्वच्छता से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत और लोकल फॉर वोकल पर प्रतिबद्धता जताई. पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चल रहे 'सेवा पखवाड़ा' के तहत गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध जंतर मंतर पर पर्यटन विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया. इस अवसर पर दीया कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत मिशन' और 'प्लास्टिक मुक्त भारत' की पहल अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुकी है. यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है. स्वच्छता से हमारा शहर, स्मारक और सार्वजनिक स्थल स्वच्छ रहेंगे और प्रेरणा का माध्यम बनेंगे.