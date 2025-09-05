नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य चुनने के लिए गुरुवार को हुए चुनाव में भारी उत्साह देखने को मिला. मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली. इसके बाद देर शाम ही मतगणना शुरू कर दी गई.
रात 10 बजे तक 15 कार्यकारिणी सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए मतगणना अभी भी जारी है.
STORY | 84-pc turnout in DUTA polls, executive results declared— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2025
Voting for the Delhi University Teachers' Association (DUTA) elections witnessed an enthusiastic response on Thursday, with 8,221 of the 9,800 eligible teachers casting their votes.
READ: https://t.co/PTcW10so97 pic.twitter.com/WGVF3VsocH
स्थानीय मुद्दे रहे चर्चा में
दिनभर आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन के बाहर चुनावी माहौल बना रहा. इस बार के चुनाव में भी कई अहम मुद्दे जैसे स्थायी नियुक्तियां, एडहॉक शिक्षकों का नियमितीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अकादमिक सुधार चर्चा में रहे. उल्लेखनीय है कि डूटा चुनाव दो साल के लिए होता है. दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव होता है. वर्ष 2023 में हुए चुनावों में 85.85 प्रतिशत वोट डाले गए थे. इसमें एनडीटीएफ के प्रो. अजय कुमार भागी अध्यक्ष चुने गए थे.
कार्यकारिणी सदस्य पद के परिणाम
15 पदों के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में थे. इनमें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा खुराना ने 9576 मतों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया.
शीर्ष विजेता उम्मीदवारों की सूची
|1
|आकांक्षा खुराना
|9576
|2
|रामानंद सिंह
|9192
|3
|मनीष कुमार
|7372
|4
|साक्षी यादव
|6612
|5
|दिनेश कटारिया
|6439
|6
|अमित सिंह
|6388
|7
|संजय कुमार
|5862
|8
|बिस्वजीत मोहंती
|5658
|9
|छोटूराम मीना
|5632
|10
|भूपेन्द्र सिंह
|5338
|11
|यशा यादव
|5283
|12
|वी.एस. दीक्षित
|5238
|13
|देवेन्द्र के. राणा
|(4521
|14
|धनराज मीना
|3949
कार्यकारिणी सदस्य पद पर इन्हें मिली हार
|1
|राजवंत सिंह
|3847
|2
|ताहा यासीन
|3828
|3
|प्रियम बरूआ
|3019
|4
|शैलेन्द्र पाठक
|2776
|5
|हिमांशी अग्रवाल
|1891
|6
|श्याम कुमार
|1833
|7
|शोक कुमार मीना
|1655
|8
|लवकुश कुमार
|1631
|9
|अशुतोष गुप्ता
|1569)
|10
|शांतनु कुमार दास
|854
84 प्रतिशत हुआ मतदान
डूटा चुनाव में कुल 9800 शिक्षकों में से 8221 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस बार 84 प्रतिशत मतदान हुआ. देर रात एग्जिक्यूटिव के नतीजे घाेषित कर दिए गए. चुनाव सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला. मतदान के लिए आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन में 32 बूथ बनाए गए थे. हालांकि, पिछली बार के मुकाबले मतदान कम हुआ.
