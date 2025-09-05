ETV Bharat / state

DUTA Election 2025: 15 कार्यकारिणी सदस्य पद का परिणाम घोषित, अध्यक्ष पद पर मतगणना जारी - DUTA ELECTION 2025

दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा खुराना ने 9576 मतों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया.

DUTA Election 2025
DUTA Election 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 12:23 AM IST

नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य चुनने के लिए गुरुवार को हुए चुनाव में भारी उत्साह देखने को मिला. मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली. इसके बाद देर शाम ही मतगणना शुरू कर दी गई.

रात 10 बजे तक 15 कार्यकारिणी सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए मतगणना अभी भी जारी है.

बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए इस बार छह प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 15 कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए कुल 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे. अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के प्रो. वीएस नेगी, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) के प्रो. राजीब रे और एकेडमिक फार एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) के प्रो. राजेश झा के बीच है. इनके अलावा प्रो. कमलेश कुमार रघुवंशी, संदीप व प्रो. संजय मोहन भी अध्यक्ष पद पर चुनावी मैदान में हैं.
मतगणना स्थल
मतगणना स्थल (ETV Bharat)

स्थानीय मुद्दे रहे चर्चा में

दिनभर आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन के बाहर चुनावी माहौल बना रहा. इस बार के चुनाव में भी कई अहम मुद्दे जैसे स्थायी नियुक्तियां, एडहॉक शिक्षकों का नियमितीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अकादमिक सुधार चर्चा में रहे. उल्लेखनीय है कि डूटा चुनाव दो साल के लिए होता है. दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव होता है. वर्ष 2023 में हुए चुनावों में 85.85 प्रतिशत वोट डाले गए थे. इसमें एनडीटीएफ के प्रो. अजय कुमार भागी अध्यक्ष चुने गए थे.

कार्यकारिणी सदस्य पद के परिणाम

15 पदों के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में थे. इनमें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा खुराना ने 9576 मतों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया.

शीर्ष विजेता उम्मीदवारों की सूची

1आकांक्षा खुराना9576
2रामानंद सिंह 9192
3मनीष कुमार7372
4साक्षी यादव6612
5दिनेश कटारिया6439
6अमित सिंह 6388
7संजय कुमार5862
8बिस्वजीत मोहंती5658
9 छोटूराम मीना 5632
10भूपेन्द्र सिंह5338
11यशा यादव5283
12 वी.एस. दीक्षित 5238
13देवेन्द्र के. राणा(4521
14धनराज मीना3949

कार्यकारिणी सदस्य पद पर इन्हें मिली हार

1राजवंत सिंह 3847
2ताहा यासीन3828
3प्रियम बरूआ 3019
4शैलेन्द्र पाठक2776
5हिमांशी अग्रवाल 1891
6श्याम कुमार 1833
7शोक कुमार मीना1655
8लवकुश कुमार 1631
9 अशुतोष गुप्ता1569)
10शांतनु कुमार दास854


84 प्रतिशत हुआ मतदान
डूटा चुनाव में कुल 9800 शिक्षकों में से 8221 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस बार 84 प्रतिशत मतदान हुआ. देर रात एग्जिक्यूटिव के नतीजे घाेषित कर दिए गए. चुनाव सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला. मतदान के लिए आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन में 32 बूथ बनाए गए थे. हालांकि, पिछली बार के मुकाबले मतदान कम हुआ.


