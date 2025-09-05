नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य चुनने के लिए गुरुवार को हुए चुनाव में भारी उत्साह देखने को मिला. मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली. इसके बाद देर शाम ही मतगणना शुरू कर दी गई.

रात 10 बजे तक 15 कार्यकारिणी सदस्यों के नतीजे घोषित कर दिए गए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए मतगणना अभी भी जारी है.

मतगणना स्थल (ETV Bharat)

बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए इस बार छह प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 15 कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए कुल 25 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे. अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के प्रो. वीएस नेगी, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) के प्रो. राजीब रे और एकेडमिक फार एक्शन एंड डेवलपमेंट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (एएडीटीए) के प्रो. राजेश झा के बीच है. इनके अलावा प्रो. कमलेश कुमार रघुवंशी, संदीप व प्रो. संजय मोहन भी अध्यक्ष पद पर चुनावी मैदान में हैं.

स्थानीय मुद्दे रहे चर्चा में

दिनभर आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन के बाहर चुनावी माहौल बना रहा. इस बार के चुनाव में भी कई अहम मुद्दे जैसे स्थायी नियुक्तियां, एडहॉक शिक्षकों का नियमितीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अकादमिक सुधार चर्चा में रहे. उल्लेखनीय है कि डूटा चुनाव दो साल के लिए होता है. दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से चुनाव होता है. वर्ष 2023 में हुए चुनावों में 85.85 प्रतिशत वोट डाले गए थे. इसमें एनडीटीएफ के प्रो. अजय कुमार भागी अध्यक्ष चुने गए थे.

कार्यकारिणी सदस्य पद के परिणाम

15 पदों के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में थे. इनमें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा खुराना ने 9576 मतों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया.

शीर्ष विजेता उम्मीदवारों की सूची

1 आकांक्षा खुराना 9576 2 रामानंद सिंह 9192 3 मनीष कुमार 7372 4 साक्षी यादव 6612 5 दिनेश कटारिया 6439 6 अमित सिंह 6388 7 संजय कुमार 5862 8 बिस्वजीत मोहंती 5658 9 छोटूराम मीना 5632 10 भूपेन्द्र सिंह 5338 11 यशा यादव 5283 12 वी.एस. दीक्षित 5238 13 देवेन्द्र के. राणा (4521 14 धनराज मीना 3949

कार्यकारिणी सदस्य पद पर इन्हें मिली हार

1 राजवंत सिंह 3847 2 ताहा यासीन 3828 3 प्रियम बरूआ 3019 4 शैलेन्द्र पाठक 2776 5 हिमांशी अग्रवाल 1891 6 श्याम कुमार 1833 7 शोक कुमार मीना 1655 8 लवकुश कुमार 1631 9 अशुतोष गुप्ता 1569) 10 शांतनु कुमार दास 854



84 प्रतिशत हुआ मतदान

डूटा चुनाव में कुल 9800 शिक्षकों में से 8221 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस बार 84 प्रतिशत मतदान हुआ. देर रात एग्जिक्यूटिव के नतीजे घाेषित कर दिए गए. चुनाव सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला. मतदान के लिए आर्ट फैकल्टी और सत्यकाम भवन में 32 बूथ बनाए गए थे. हालांकि, पिछली बार के मुकाबले मतदान कम हुआ.



