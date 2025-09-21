ETV Bharat / state

DUSU अध्यक्ष आर्यन मान का बहादुरगढ़ में भव्य स्वागत, बोले- अब छात्रों और समाज के लिए करूंगा काम

खाप पंचायतों का किया धन्यवाद: आर्यन मान ने हरियाणा के युवाओं, खाप पंचायतों और समाज के सभी वर्गों को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा. आर्यन ने कहा कि वे हर सहयोगकर्ता को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे और उनका यह समर्थन भविष्य की राजनीति में उनकी ताकत बनेगा. बता दें कि आर्यन मान 16 हजार से अधिक वोटों से विजयी हुए और बहादुरगढ़ से DUSU अध्यक्ष बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं.

संजय दत्त और मासूम शर्मा ने किया प्रचार में साथ: मीडिया से बात करते हुए आर्यन ने कहा कि "मैं बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का भतीजा हूं और चुनाव के दौरान संजय ने मेरे समर्थन में वीडियो संदेश जारी किया था. हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने भी प्रचार में पूरा साथ दिया. मासूम शर्मा तो कॉलेज कैंपस तक प्रचार के लिए पहुंचे थे. इन दोनों के समर्थन ने प्रचार को मजबूती दी."

झज्जर: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के नव निर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान शनिवार को पहली बार अपने गृह क्षेत्र बहादुरगढ़ पहुंचे. यहां पहुंचते ही समर्थकों और परिवारजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद वे कुलदेवता बाबा हरिदास मंदिर पहुंचे और जीत के लिए आशीर्वाद लिया. आर्यन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "मैंने प्रचार की शुरुआत भी कुलदेवता के आशीर्वाद से की थी और अब विजय के बाद फिर से उनका आभार व्यक्त करने आया हूं."

छात्रों और समाज के लिए करेंगे कार्य: आर्यन ने अपनी जीत के बाद स्पष्ट किया कि "अब मेरा अगला लक्ष्य समाज और छात्र समुदाय के लिए काम करना है. मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से प्रेरणा लेता हूं, जिन्होंने छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया." आर्यन ने वादा किया कि वे कॉलेजों में मेंटल हेल्थ काउंसलर की नियुक्ति, मेट्रो पास सुविधा, बेहतर वाई-फाई और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे. साथ ही कैंपस को 'नो स्मोकिंग व नो ड्रिंकिंग जोन' में बदलने की भी योजना है.

अन्य राज्यों में छात्र संघ चुनावों की करेंगे मांग: आर्यन मान ने आगे कहा कि "जहां-जहां छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं, वहां के छात्रों के लिए भी आवाज उठाई जाएगी. छात्र राजनीति युवाओं की असली ताकत है और इसे हर राज्य में होना चाहिए."

परिवार और खाप का मिला अहम समर्थन: आर्यन मान ने अपनी जीत का श्रेय परिवार, गांव और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को दिया. उन्होंने कहा कि "इस जीत के पीछे माता-पिता और भाई-बहनों की मेहनत है. दिन-रात मेहनत की, कई बार बिना खाए-पिए काम किया, तब जाकर यह सफलता मिली." उन्होंने संजय दत्त और मासूम शर्मा का आभार व्यक्त किया, साथ ही अपने बड़े पापा अशोक मान और दलबीर मान को खाप पंचायतों व राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया.

खेल कोटे से मिला DU में दाखिला: आर्यन मान ने बताया कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में खेल कोटे से दाखिला मिला था. इस अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे. उन्होंने कहा कि यह जीत उनके लिए एक नई जिम्मेदारी है और वह हर वादे को निभाने के लिए पूरी मेहनत से जुटे रहेंगे. उनका लक्ष्य छात्र हितों को प्राथमिकता देना और समाज की भलाई के लिए काम करना है.

