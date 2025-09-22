ETV Bharat / state

DUSU चुनाव में NOTA ने भी दिखाई ताकत, 23,674 छात्रों ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं समझा लायक!

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 18 सितंबर को संपन्न हुआ और 19 सितंबर को परिणाम जारी हुए. चार पदों के लिए हुए इस चुनाव में तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत दर्ज की. जबकि उपाध्यक्ष पद पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने जीत हासिल की. इस चुनाव में 19 सितंबर को जारी परिणामों में नोटा (NOTA) को रिकॉर्ड वोट मिले. इसको लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की...

दरअसल, 52 मतदान केंद्रों पर बने 195 पोलिंग बूथ पर कुल 2,39,533 मत डाले गए. इनमें से 23,674 वोट नोटा के हिस्से में गए. यानी करीब दस प्रतिशत छात्रों ने डूसू चुनाव मैदान में उतरे किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया. छात्र राजनीति में नोटा पर पड़ी बड़ी संख्या में वोट ने छात्रों की मानसिकता और चुनावी व्यवस्था के प्रति असंतोष को भी उजागर कर दिया है.

मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र आदित्य ने कहा, ''नोटा पर वोट बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. उनका मानना है कि अगर छात्र नोटा दबाते हैं तो उसके बाद विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता. इससे यह बात साफ झलकती है कि छात्र नेताओं का ध्यान छात्रों के वास्तविक मुद्दों से हटकर केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तक सीमित रहता है. ज़्यादातर उम्मीदवार लाइब्रेरी साइंस या बौद्धिक डिपार्मेंट से होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़कर आगे बड़ी राजनीतिक पोस्ट पर पहुंचना होता है.''