DUSU चुनाव में NOTA ने भी दिखाई ताकत, 23,674 छात्रों ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं समझा लायक!
DUSU चुनाव में तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर ABVP ने जीत दर्ज की, तो उपाध्यक्ष पद पर NSUI ने जीत दर्ज की.
Published : September 22, 2025 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 18 सितंबर को संपन्न हुआ और 19 सितंबर को परिणाम जारी हुए. चार पदों के लिए हुए इस चुनाव में तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जीत दर्ज की. जबकि उपाध्यक्ष पद पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने जीत हासिल की. इस चुनाव में 19 सितंबर को जारी परिणामों में नोटा (NOTA) को रिकॉर्ड वोट मिले. इसको लेकर ईटीवी भारत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत की...
दरअसल, 52 मतदान केंद्रों पर बने 195 पोलिंग बूथ पर कुल 2,39,533 मत डाले गए. इनमें से 23,674 वोट नोटा के हिस्से में गए. यानी करीब दस प्रतिशत छात्रों ने डूसू चुनाव मैदान में उतरे किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया. छात्र राजनीति में नोटा पर पड़ी बड़ी संख्या में वोट ने छात्रों की मानसिकता और चुनावी व्यवस्था के प्रति असंतोष को भी उजागर कर दिया है.
मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र आदित्य ने कहा, ''नोटा पर वोट बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं. उनका मानना है कि अगर छात्र नोटा दबाते हैं तो उसके बाद विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता. इससे यह बात साफ झलकती है कि छात्र नेताओं का ध्यान छात्रों के वास्तविक मुद्दों से हटकर केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तक सीमित रहता है. ज़्यादातर उम्मीदवार लाइब्रेरी साइंस या बौद्धिक डिपार्मेंट से होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़कर आगे बड़ी राजनीतिक पोस्ट पर पहुंचना होता है.''
पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र ललित ने कहा, ''अक्सर देखा जाता है कि चुनावी रैलियों में जो भीड़ जुटती है, उनमें से ज़्यादातर लोग बाहरी विश्वविद्यालयों या दूसरे राज्यों से होते हैं. असल में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो यह समझ जाते हैं कि अगर उम्मीदवार रैलियों में बाहरी भीड़ पर निर्भर हैं तो वे हमारे मुद्दों को कैसे उठाएंगे? इतना ही नहीं, इन नेताओं का झुकाव ज़्यादातर पावर और मनी पावर पर होता है, जिससे असली छात्र आवाज दब जाती है.''
लॉ फैकल्टी के छात्र लक्ष्य वशिष्ठ ने कहा, ''छात्रों के नोटा की ओर झुकाव का मूल कारण है नेताओं की विफलता. यह छात्र नेता मूलभूत सुविधाओं को पहचानने और उन्हें हल करने में नाकाम रहे हैं. चाहे कॉलेजों की आधारभूत संरचना की दिक्कतें हों या फीस बढ़ोतरी का मुद्दा. इनमें से किसी पर भी कोई गंभीर पहल नहीं होती. इनका असली मकसद डूसू को अपने भविष्य के राजनीतिक करियर के लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल करना है. यही कारण है कि छात्र निराश होकर नोटा का सहारा लेते हैं.''
पदवार NOTA में पड़े वोट:
- अध्यक्ष: 3175
- उपाध्यक्ष: 5820
- सचिव: 7365
- सयुक्त सचिव: 7314
