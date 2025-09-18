ETV Bharat / state

DUSU चुनाव में 75 प्रतिशत अटेंडेंस छात्रों के लिए बड़ा मुद्दा; जानिए छात्रों ने और क्या-क्या कहा ?

छात्र-छात्राओं ने बताया कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा 75% अटेंडेंस की समस्या है. इसी मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है. वह चाहते हैं कि आने वाला छात्र संघ 75% अटेंडेंस की बाध्यता को खत्म कराके इसे 50% तक लाए. इस समस्या के चलते हर साल परीक्षा से पहले बहुत सारे छात्र-छात्राओं को रोक दिया जाता है, जिससे उनको काफी परेशानी होती है. साथ ही मानसिक उत्पीड़न भी होता है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान जारी है. डीयू साउथ कैंपस के कॉलेजों में मतदान को लेकर स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखने को मिला है. साउथ कैंपस के पीजीडीएवी, देशबंधु, रामानुजन सहित अन्य कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने मतदान में बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान छात्र-छात्राओं का सबसे बड़ा मुद्दा अटेंडेंस की समस्या रही.

मतदान के लिए लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही रामानुजन कॉलेज की एक छात्रा ने कहा, ''सबसे बड़ी समस्या अटेंडेंस की रहती है. 75% अटेंडेंस बहुत ज्यादा है. हम चाहते हैं कि इस समस्या को खत्म किया जाए.'' इसी कॉलेज की छात्रा सिमरन ने बताया, ''चुनाव में मुद्दे तो उनके लिए कई हैं. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा टेंडेंस का है, जिसका समाधान कराया जाना चाहिए. वैसे एसेंशियल रिपीट (ईआर) का मुद्दा भी प्रमुख है. यह समस्या तब आती है जब टीचर असाइनमेंट के मार्क्स को समय पर अपलोड नहीं करते हैं. उसकी वजह से स्टूडेंट्स की ईआर लग जाती है.''

छात्र-छात्राओं ने बताया कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा 75% अटेंडेंस की समस्या है. इसी मुद्दे पर उन्होंने वोट डाल रहे. (ETV Bharat)

वहीं, देशबंधु कॉलेज के स्टूडेंट रोहित पांडे और शुभम सिंह ने कहा कि हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या मुख्य है. सभी कैंडिडेट ने वायदे किए हैं, इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के मुद्दे पर वोट डाल दिया है. अब देखते हैं कौन उम्मीद पर खरा उतरता है. शुभम सिंह ने ये भी कहा कि कई कॉलेज में स्टूडेंट और टीचरों के ऊपर पंखे टूटकर गिर रहे हैं. कई जगह प्लास्टर गिर रहा है. इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडेंट यूनियन ने वायदे किए हैं. उम्मीद है कि नया चुनकर आने वाला छात्रसंघ इन समस्याओं का समाधान कराएगा.

