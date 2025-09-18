ETV Bharat / state

DUSU चुनाव 2025 में वोटिंग आज, ABVP-NSUI में सीधी टक्कर, जानिए उम्मीदवारों के बारे में

विश्वविद्यालय प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. विश्वविद्यालय परिसर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 7:09 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2025-26 का मतदान 18 सितंबर, गुरुवार को होने जा रहा है. छात्र राजनीति का यह महासंग्राम हर बार की तरह इस बार भी खासा रोचक होने वाला है. चार प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर शाम 7:30 बजे तक चलेगी. मतगणना अगले दिन यानी 19 सितंबर को की जाएगी, जिसके बाद परिणाम घोषित होंगे.

मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के बीच माना जा रहा है. दोनों संगठनों ने छात्रों से जुड़ी समस्याओं को अपना एजेंडा बनाया है. हालांकि, इस बार एसएफआई-आइसा उम्मीदवारों की उपस्थिति भी खास है. माना जा रहा है कि यदि यह उम्मीदवार बड़ी संख्या में वोट खींचते हैं तो पारंपरिक दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. डीयू प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. विश्वविद्यालय परिसर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पुलिस ने भी निगरानी बढ़ा दी है. साथ ही, छात्रों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है. छात्रों के बीच इस चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है.

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार

  1. अंजली
  2. अनुज कुमार
  3. आर्यन मान
  4. दिव्यांशु सिंह यादव
  5. जोश्लिन नंदिता चौधरी
  6. राहुल
  7. उमांशी
  8. योगेश मीना

उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार

  1. गोविंद तंवर
  2. राहुल झांसला
  3. सोहन कुमार

सचिव पद के उम्मीदवार

  1. अभिनंदना प्रत्याशी
  2. कबीर
  3. कुनाल चौधरी
  4. मोहित

संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार:

  1. अभिषेक कुमार
  2. अक्षिता
  3. अमीलिया एन वर्घेस
  4. दीपिका झा
  5. लवकुश भड़ाना

चुनाव कार्यक्रम

मतदान तिथि: गुरुवार, 18 सितंबर 2025

मतदान समय-

  • दिन की कक्षाएं: सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
  • शाम की कक्षाएं: दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक
  • कुल पोलिंग सेंटर्स: 52
  • कुल वोटर्स: 2.75 लाख
  • मतपेटियां स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगी: 18 सितंबर दोपहर बाद से
  • मतगणना का स्थान: दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
  • मतगणना: शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025

एनएसयूआई का पैनल और एजेंडा: एनएसयूआई ने 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद महिला नेतृत्व को आगे लाया है. संगठन ने जोश्लिन नंदिता चौधरी को डूसू अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया है. यह कदम महिला नेतृत्व और छात्र राजनीति में सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. एनएसयूआई का चुनाव अभियान "बदलाव" की मांग के इर्द-गिर्द केंद्रित है.

इसके प्रमुख बिंदु हैं-

  1. बुनियादी विश्वविद्यालय संरचना की कमी को दूर करना
  2. विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित बनाना
  3. मासिक धर्म अवकाश की व्यवस्था की मांग
  4. सामाजिक न्याय की लड़ाई
  5. आरएसएस समर्थित अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का दावा है कि वह छात्रों को केवल नारे नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा की समस्याओं के स्थायी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है. उनका कहना है कि जोश्लिन चौधरी के नेतृत्व में यह चुनाव महिला आवाज़ों को सशक्त करेगा और छात्र राजनीति में एक नया लोकतांत्रिक अध्याय लिखेगा.

एबीवीपी का पैनल और वादे: एबीवीपी ने भी अपने चारों पदों के प्रत्याशियों की घोषणा की है. आर्यन मान को अध्यक्ष, गोविंद तंवर को उपाध्यक्ष, कुणाल चौधरी को सचिव और दीपिका झा को सह-सचिव पद के लिए उतारा गया है. एबीवीपी प्रत्याशियों का कहना है कि वे छात्रों के वास्तविक मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे. उनके प्रमुख एजेंडे निम्न हैं-

  1. फीस वृद्धि का विरोध और बुनियादी सुविधाओं का विकास (आर्यन मान)
  2. नए हॉस्टल निर्माण और अंतिम वर्ष छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की शुरुआत (गोविंद तंवर)
  3. एक पाठ्यक्रम, एक शुल्क" व्यवस्था, खेल उपकरणों की उपलब्धता, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की कैंटीन में व्यवस्था, और छात्रों के लिए रूम रेंट कंट्रोल लागू करना (कुणाल चौधरी)
  4. छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण, एनसीसी की सुविधा, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित करना (दीपिका झा)

एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि संगठन छात्रों के फीडबैक के आधार पर घोषणा पत्र जारी किया गया है. उन्होंने विद्यार्थियों से विश्वास जताया है कि इस बार चारों सीटों पर समर्थन मिलेगा.

एसएफआई-आइसा DUSU चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा

  1. अध्यक्ष - अंजलि
  2. उपाध्यक्ष - सोहन कुमार
  3. सचिव - अभिनंदना प्रत्यशी
  4. संयुक्त सचिव - अभिषेक कुमार

एबीवीपी प्रत्याशियों का परिचय-

आर्यन मान: आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं. उनकी विशेष रुचि खेल में रही है और फुटबॉल के खिलाड़ी हैं. आर्यन मान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के फीस वृद्धि के विरोध, बुनियादी ढांचे के विकास आदि को लेकर हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है.

गोविंद तंवर: गोविंद तंवर मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से बीए प्रोग्राम में स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं. बीते 4 वर्षों से एबीवीपी के विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी तथा नेतृत्व किया.

कुणाल चौधरी: कुणाल चौधरी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं. पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक किया है. 2023 में पीजीडीएवी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, अपने कॉलेज बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में परास्नातक के छात्र है. कुणाल चौधरी गत वर्षों से स्टूडेंट एक्टिविज्म में सक्रिय भूमिका निभाते हुए छात्रों की आवाज को मुखरता दी है.

दीपिका झा: दीपिका झा मूलतः बिहार की रहने वाली है. दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग की छात्रा हैं. दीपिका ने एबीवीपी के प्रकल्प स्टूडेंट्स फॉर सेवा में सक्रिय सहभागिता निभाई है तथा बस्ती की पाठशाला, ऋतुमति अभियान आदि के माध्यम से छात्रों के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में सक्रिय हैं.

एनएसयूआई उम्मीदवारों का परिचय:

जोश्लिन नंदिता चौधरी – बौद्ध अध्ययन में परास्नातक, पल गांव, जोधपुर, राजस्थान से अध्ययनरत. 2019 से एनएसयूआई की सक्रिय सदस्य जोश्लिन लगातार महिला अधिकारों, विश्वविद्यालय सुरक्षा और छात्र प्रतिनिधित्व के लिए कार्यरत हैं. उनका नामांकन दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला नेतृत्व के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

राहुल झांसला – बौद्ध अध्ययन में परास्नातक. पिछले दो वर्षों से छात्र मुद्दों के लिए संघर्षरत राहुल ने बेहतर विश्वविद्यालय और खेल संरचना, स्वच्छ छात्रावास व कक्षा व्यवस्था, पीने के स्वच्छ जल की उपलब्धता और महिलाओं के लिए महिला विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की मांग की है. उन्हें पूर्वांचल और राजस्थान छात्र समुदाय से व्यापक समर्थन प्राप्त है.

कबीर– विधि केन्द्र II, नगली जलिब, जनकपुरी, दिल्ली से हैं. क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र कार्यकर्ता कबीर खेल संरचना और समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उनकी लोकप्रियता और प्रभाव सभी छात्र वर्गों में फैला हुआ है.

लवकुश भड़ाना – वह स्नातक (ऑनर्स), जाकिर हुसैन महाविद्यालय, आनंगपुर गांव, फरीदाबाद, हरियाणा से हैं. भाजपा के अवैध ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध लव कुश ने गुरजर समुदाय सहित छात्र समुदाय के बीच मजबूत पहचान बनाई है और छात्रों की दैनिक समस्याओं को सशक्त रूप से उठाते हैं.

