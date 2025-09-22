ETV Bharat / state

DUSU चुनाव 2025: विजेताओं को अभी नहीं मिली पूर्ण मान्यता, कोर्ट की मंजूरी का इंतज़ार

Published : September 22, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : September 22, 2025 at 11:25 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. जिसमें परिणामों को "अनंतिम" बताया गया है. यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी और दिशानिर्देश जारी करने के बाद लिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि चुने गए उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों और ऑडिटेड खातों की प्रस्तुति के आधार पर ही अंतिम परिणाम घोषित होंगे. डूसू चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च के ऑडिटेड खाते एक सप्ताह के अंदर जमा कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार मामला अदालत में लंबित होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. उन्होंने बताया कि सभी शिकायतों और आपत्तियों का समाधान पहले किया जाएगा और जब तक अदालत मामले को बंद नहीं कर देती, तब तक नतीजे अनंतिम रहेंगे. इस बार चुनाव की प्रक्रिया पिछले साल के मुकाबले शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही. प्रो राजेश. सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों ने समिति की सलाह का पालन किया और किसी भी तरह की शरारतपूर्ण घटना दर्ज नहीं हुई. हालांकि, जांच और निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि अदालत पहले से ही पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही है.

