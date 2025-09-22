ETV Bharat / state

DUSU चुनाव 2025: विजेताओं को अभी नहीं मिली पूर्ण मान्यता, कोर्ट की मंजूरी का इंतज़ार

DUSU चुनाव 2025 परिणाम को चुनाव समिति ने बताया अस्थायी, अदालत की निगरानी में जारी है प्रक्रिया

DUSU चुनाव 2025
DUSU चुनाव 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के नतीजों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. जिसमें परिणामों को "अनंतिम" बताया गया है. यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी और दिशानिर्देश जारी करने के बाद लिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि चुने गए उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों और ऑडिटेड खातों की प्रस्तुति के आधार पर ही अंतिम परिणाम घोषित होंगे.

डूसू चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च के ऑडिटेड खाते एक सप्ताह के अंदर जमा कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार मामला अदालत में लंबित होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. उन्होंने बताया कि सभी शिकायतों और आपत्तियों का समाधान पहले किया जाएगा और जब तक अदालत मामले को बंद नहीं कर देती, तब तक नतीजे अनंतिम रहेंगे. इस बार चुनाव की प्रक्रिया पिछले साल के मुकाबले शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही. प्रो राजेश. सिंह ने बताया कि उम्मीदवारों ने समिति की सलाह का पालन किया और किसी भी तरह की शरारतपूर्ण घटना दर्ज नहीं हुई. हालांकि, जांच और निगरानी का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि अदालत पहले से ही पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही है.

डूसू चुनाव समिति के चीफ रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राजेश सिंह से बातचीत (ETV Bharat)
उच्च न्यायालय ने चुनाव के दौरान कई बार हस्तक्षेप करते हुए लिंगदोह समिति की सिफारिशों और आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन पर जोर दिया. 17 सितंबर को अदालत ने नतीजों की घोषणा के बाद विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया था, ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं. यह कदम पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया, जब चुनावी समारोहों के दौरान सार्वजनिक अशांति हुई थी. 10 सितंबर को भी अदालत ने चुनाव प्रचार में "प्रथम दृष्टया विरूपण-रोधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन" की बात कही थी. 2024 में सार्वजनिक संपत्ति पर व्यापक विरूपण के चलते मतगणना लगभग एक महीने तक रोक दी गई थी. उस समय विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना पड़ा था कि पोस्टर, होर्डिंग्स और स्प्रे पेंट पूरी तरह से हटाए जाएं.

एबीवीपी ने तीन पदों पर दर्ज की है जीत
बता दें कि वर्ष 2025 के चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने अध्यक्ष समेत तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की है. वहीं, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई केवल उपाध्यक्ष पद तक ही सीमित रह गई. मतदान 18 सितंबर को हुआ था और मतगणना अगले दिन 19 सितंबर को हुई थी. अदालत की निगरानी के चलते भले ही इस बार चुनाव शांतिपूर्ण रहे हों, लेकिन परिणामों की अंतिम स्थिति अभी न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर है.

Last Updated : September 22, 2025 at 11:25 AM IST

