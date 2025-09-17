ETV Bharat / state

DUSU चुनाव 2025: छात्रों की मांगों में हॉस्टल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और मेट्रो कंसेशन पास जैसे हैं प्रमुख मुद्दे

हॉस्टल और परिवहन सबसे बड़ी मांग: सबसे अहम मांग किफायती और सुरक्षित हॉस्टल की है. विश्वविद्यालय में सीमित सीटों के कारण हजारों छात्रों को निजी पीजी और महंगे किराए पर कमरा लेना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ता है. साथ ही, दूर-दराज से आने वाले छात्रों ने मेट्रो और बस कंसेशन पास की मांग उठाई है. छात्र राघव शर्मा ने कहा नोएडा और एनसीआर से आने वाले छात्रों के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है. रोज़ाना आने-जाने का खर्च उनकी पढ़ाई को प्रभावित करता है. कंसेशन पास मिलने से राहत मिलेगी.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गरमा चुका है. 18 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले कैंपस में छात्रों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र उनकी बुनियादी समस्याएं और दैनिक जीवन से जुड़े मुद्दे हैं. 18 सितंबर को होने वाले चुनाव में छात्रों के बीच सबसे बड़ी मांग मेट्रो और बस पास की सुविधा, कैंपस में महिला सुरक्षा, लाइब्रेरी और लैब के समय का विस्तार भी प्रमुख मुद्दे हैं. इस बार छात्रों ने संदेश दिया कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो केवल भाषण और वादों तक सीमित न रहे बल्कि कैंपस की वास्तविक चुनौतियों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाए. आइये जानते हैं छात्रों ने किन मुद्दे पर वोट देने की बात कही.

छात्रों के बीच चर्चा चुनाव का मुख्य मुद्दा उनकी बुनियादी समस्याएं (ETV Bharat)

DUSU चुनाव 2025 में छात्रों की मांगों में बुनियादी जरूरतें शामिल (ETV Bharat)

कैंपस और कॉलेज स्तर पर बुनियादी ढांचे की हालत भी छात्रों की नाराजगी का कारण है. क्लासरूम की खराब स्थिति, पानी की अनुपलब्धता और लाइब्रेरी की सीमित क्षमता को लेकर छात्रों ने असंतोष जताया है. छात्र हितेश्वर ने कहा अगर क्लासरूम को देखेंगे तो हालत बेहद खराब है. लाइब्रेरी में जगह कम है और छात्र ज़्यादा. समस्या यह है कि पढ़ाई की बुनियादी सुविधाएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं.

'हमारे बीच मौजूद रहनेवाला हो हमारा प्रतिनिधि': हितेश्वर ने बताया कि यह चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया और पोस्टरों का नहीं है. हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो चुनाव जीतने या हारने के बाद भी हमारे बीच मौजूद रहे और हमारी समस्याओं को हल करे. चुनावी वादे करने के बाद गायब हो जाने वाली राजनीति अब स्वीकार्य नहीं है.

कैंटीन व्यवस्था को लेकर छात्रों में असंतोष : छात्र सुमित ने कैंटीन व्यवस्था को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में न तो उचित गुणवत्ता का खाना मिलता है और ना ही नाश्ते की सुविधा है. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के बीच एकता की कमी है और पिछड़े इलाकों से आने वाले छात्रों की समस्याओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता.



महिला सुरक्षा और विशेष अधिकार: महिला छात्रों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया है. छात्रा संध्या ने कहा कैंटीन सही तरीके से नहीं है. पानी की समस्या भी गंभीर है. महिला छात्रों के लिए मेंस्ट्रूअल लीव और महिला समन्वयक की नियुक्ति जरूरी है, ताकि हमारे मुद्दों का समाधान हो सके.



तकनीकी और डिजिटल सुविधाएं: तकनीकी सुविधाओं में भी सुधार की मांग उठाई गई है. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर वाई-फाई नेटवर्क बेहद कमजोर है, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई और रिसर्च कार्य प्रभावित होते हैं. यह समस्या तब गंभीर हो जाती है जब छात्र प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जमा करने की स्थिति में होते हैं.



