DUSU चुनाव 2025: प्रचार थमा, लेकिन डिजिटल रण जारी, जानें ABVP और NSUI उम्मीदवारों के फॉलोअर्स आंकड़े

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों से जुड़ने की हो रही कोशिश : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की प्रांत सोशल मीडिया संयोजक रिद्धि वर्मा ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी सामग्री तैयार की गई थी, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से पोस्ट किया जा चुका था. अब इन सामग्रियों को फिर से चलाया जा रहा है ताकि छात्रों तक दोबारा संदेश पहुंच सके. उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरी के माध्यम से उम्मीदवारों का प्रचार किया जा रहा है, वहीं एक्स पर उम्मीदवारों को ट्रेंड कराया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से चुनाव प्रचार थम चुका है. अब सभी संगठन और उम्मीदवार 18 सितंबर को होने वाले मतदान का इंतजार कर रहे हैं. चुनाव प्रचार थमने के बाद भी छात्र संगठनों ने छात्रों तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया को मुख्य हथियार बना लिया है. यही कारण है कि एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने सोशल मीडिया वार रूम तैयार कर रखे हैं, जहां से लगातार चुनावी संदेश और प्रचार सामग्री साझा की जा रही है.

पूरे साल किए गए कार्यों को सोशल मीडिया से किया जा रहा साझा : एबीवीपी का कहना है कि पूरे साल विश्वविद्यालय में किए गए कार्यों को भी सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है ताकि छात्र उन्हें देख सकें और निर्णय ले सकें. रिद्धि वर्मा ने कहा कि चुनाव प्रचार में आचार संहिता के नियमों का पालन किया जा रहा है और प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार और कार्यकर्ता ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं.

छात्रों तक पहुंच बनाकर अधिक वोट समर्थन की कोशिश जारी : एनएसयूआई भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है. मीडिया प्रभारी रवि पांडे ने बताया कि संगठन ने अपने वार रूम से वीडियो, पोस्ट और ग्राफिक्स जारी किए हैं, जिनमें उम्मीदवारों की कॉलेज दौरों की झलक और पूरे साल किए गए कामों को दिखाया जा रहा है. पार्टी का प्रयास है कि डिजिटल माध्यम से छात्रों तक पहुंच बनाकर अधिक से अधिक वोट समर्थन हासिल किया जा सके.

उम्मीदवारों के बैलेट नंबर को भी पोस्ट किया जा रहा : सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के बैलेट नंबर को भी पोस्ट किया जा रहा है. प्रचार थमने के बाद अब यही सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के बीच पहुंच बनाई जा रही है. अब देखना यह है कि डिजिटल प्रचार का यह नया प्रयोग 18 सितंबर को होने वाले मतदान में किस संगठन को कितना लाभ पहुंचाता है. छात्रसंघ चुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियानों का जमीनी असर कितना दिखाई दिया.

ABVP उम्मीदवार के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स

अध्यक्ष- आर्यन मान- 41,700

उपाध्यक्ष- गोविंद तंवर- 24,700

सचिव- कुणाल चौधरी - 13,400

संयुक्त सचिव- दीपिका झा- 32,100

NSUI उम्मीदवार के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स

अध्यक्ष- जोशलिन नंदिता चौधरी - 1.22 लाख

उपाध्यक्ष- राहुल झांसल- 33,800

सचिव- कबीर - 10,800

संयुक्त सचिव- लवकुश भड़ाना- 12,600

